Жизнь продолжается: в Черкассах во время войны поженились спасатели (видео)

Новоиспеченная семья Коваль. Фото: коллаж "Сегодня"

В Черкасском гарнизоне спасателей создалась семья. Без торжеств, праздничных нарядов, а в форме молодожены пообещали быть поддержкой, опорой друг другу и разделять заботы и радости.

Об этом сообщает "Сегодня".



По законам военного времени факт заключения брака засвидетельствовал начальник Главного управления. Свидетелями свадьбы стали коллеги и родные молодоженов.

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Ситуация в Украине 8 марта