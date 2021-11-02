Жизнь в красной зоне: какие ограничения действуют в украинских городах

В Украине усиливают карантинные ограничения / Фото: Коллаж: Сегодня

В 15 областях Украины и Киеве ввели ограничения красной зоны. За прошлые сутки, 1 ноября, в Украине зафиксировали 19 455 новых случаев COVID-19. А за последнюю неделю зафиксировали более 150 тысяч новых случаев коронавируса.

Сайт "Сегодня" рассказывает о карантинных ограничениях в городах, находящихся в красной зоне.

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Жесткий карантин в Киеве

С 1 ноября столица попала в красную зону. Теперь в общественные учреждения пускают только с COVID-сертификатом или ПЦР-тестом. Массовые мероприятия также смогут посещать только вакцинированные или имеющие отрицательный ПЦР-тест.

Учащиеся 1-11 классов столичных школ переходят на дистанционное обучение до улучшения ситуации с коронавирусом. В то же время детские сады будут работать, если все работники вакцинированы против COVID-19.

Общественный транспорт закрывать не будут. Но пользоваться им можно только с отрицательным ПЦР-тестом или сертификатом о вакцинации.

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Борьба с COVID-19 в Запорожье

С 1 ноября в Запорожье ввели карантинные ограничения – ездить в общественном транспорте можно только с сертификатом вакцинации или ПЦР-тестом.

За соблюдением новых правил в транспорте следят патрульные. Они проверяют документы, а водители теперь лишь следят за количеством свободных сидячих мест.

Запорожские полицейские пока не штрафуют пассажиров без документов – просто выводят из транспорта. Когда люди узнают о суммах штрафов за нарушения – от 17 до 34 тысяч гривен, то в основном высказываются в пользу прививок.

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Красная зона в Одессе

В Одессе кафе должны работать только на вынос, но, некоторые заведения игнорируют правила. Не все клиенты соблюдают масочный режим и по-прежнему заходят без масок в пекарни и мини-маркеты.

Не соблюдают дистанцию и массочный режиме клиенты в очереди, ожидая еду "на вынос". А получив заказ, клиенты присаживаются за столики, установленные на улице.

Напомним, в "красной" зоне запрещена работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров, спортзалов и бассейнов (это не касается заведений, где вакцинировано 100% персонала).

Ограничения во Львове

С 30 октября 2021 во Львове ввели новые карантинные ограничения. Львов перешел в красную зону.

"Львов переходит в совершенно иной ритм жизни. Прекращают работу учреждения культуры, не будет массовых мероприятий, то есть концертов, это все запрещено", – отметил мэр Львова Андрей Садовой.

По словам мэра, в магазинах первой необходимости и аптеках будут установлены температурные скрининги. Заведения общепита смогут продолжить работу, только в случае 100% вакцинации всех сотрудников.

Список ограничений:

публичный транспорт может перевозить до 50% пассажиров от общей вместимости транспорта. Вакцинация для водителей и контролеров обязательна;

льготники, кроме участников боевых действий, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с 11:00 до 16:00;

в торговых центрах и рынках доступ к непродовольственным магазинам и товарам разрешен исключительно для вакцинированных посетителей;

заведения и компании сервисных услуг продолжают работу только в случае 100% вакцинации работников и при условии с заполненностью помещений до 50%;

заведения спорта продолжают работать только в случае индивидуальных занятий, а также при полной вакцинации работников и посетителей;

заведения, продающие товары первой необходимости, будут работать при условии соблюдения не более 50% заполненности торговой площади.

Карантин в Днепре

В Днепре действуют такие ограничения:

запрещается принимать посетителей в заведениях общественного питания. Адресная доставка, еда на вынос и работа заведений в аэропортах – разрешены;

запрещается пускать посетителей в магазины и ТРЦ, кроме тех заведений, где не менее 60% товара – это продукты, топливо, лекарства, изделия медицинского предназначения, средства гигиены, бытовая химия, средства связи, печатные СМИ, ветеринарные препараты, корма, семена и удобрения. В таком случае можно не ограничивать доступ и к другим товарам в ассортименте.

запрещается пускать посетителей в развлекательные центры;

в учреждения, где предоставляют телекоммуникационные услуги, пускать можно по предварительной записи;

запрещено пускать посетителей в учреждения культуры, проводить культурные массовые мероприятия. Возможны только автоконцерты, автокинотеатры, работа историко-культурных заповедников, видеосъемки без посторонних людей;

запрещено работать спортзалам, фитнес-центрам, бассейнам. Это не касается тренировок сборных команд Украины;

запрещено проводить массовые мероприятия, кроме официальных спортивных;

запрещена работа рынков, кроме продовольственных;

запрещена работа учреждений, которые оказывают услуги по размещению.

Эти ограничения могут не применяться, если у всех участников (посетителей), которые старше 18-лет, и у организаторов есть:

негативный результат ПЦР и экспресс-теста, сделанный не позднее 72 часов до мероприятия (входа);

документ о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса;

документ о выздоровлении от коронавируса, который подтвержден с помощью Единого государственного вебпортала электронных услуг, в том числе в приложении "Дія".

Также действуют такие ограничения:

запрещено ходить без масок или респираторов на территории учреждений здравоохранения и образования, в подземных переходах, на остановках, на остальных территориях, где дистанция между людьми не более 1 метра;

запрещена работа учреждений образования, кроме детских садов, спецучреждений и 1-4 классов школ. Также могут работать те учреждения, где 100% персонала прошли полный курс вакцинации, имеют актуальный результат ПЦР-теста или документ, подтверждающий выздоровление от COVID-19;

запрещено проводить плановую госпитализацию, кроме случаев: усложнение беременности и родов, медпомощь беременным, роженицам и новорожденным, оказание помощи пациентам с онкологическими и пульмонологическими заболеваниями, оказание палиативной медпомощи, остальные неотложные и срочные случаи;

в общественном транспорте можно ездить только на "сидячих" местах и в маске или респираторе.

Карантин в Херсоне

Ситуация с СOVID-19 в городе серьезная – больницы, которые определены опорными для борьбы с коронавирусной болезнью, заполнены на более чем 95%.

Сегодня людей госпитализируют уже в больницы, которые находятся рядом с Херсоном – в Белозерскую районную больницу, в частности. Что касается кислорода, то вопрос с его поставкой решен – открыли склад кислорода, отметил и.о. заместителя городского головы.

В городском совете отмечают, что перевозка пассажиров осуществляется только на сидячих местах и ​​при условии соблюдения всех противоэпидемических мероприятий.

Вспышка коронавируса в Донецке

Заболеваемость в Донецкой области достаточно высокая, регион сейчас находится в красной зоне эпидемиологической опасности, поэтому увеличено количество больниц, которые принимают больных с COVID-19. Так, во время второй волны в области работало 17 профильных больниц, определенных для госпитализации коронавирусных пациентов, а сейчас – 34. В этих медучреждениях 93% коек обеспечены сегодня кислородом.

По словам председателя ОГА, в больницах на стационарном лечении сейчас находятся 3 444 человека, из них на кислородной поддержке – 2 573. Всего в области на сегодняшний день развернуто 3 873 ководных койки, из них обеспечено кислородом – 3 450. Заполненность коек в 8 больницах составляет 88,93%.

Красная зона в Сумах

С 23 октября установлен красный уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Сумской области.

Эпидемиологическая ситуация в Сумах остается напряженной – общее количество первичных больных в течение последней недели несколько уменьшилось, однако на 18% увеличилось количество активных больных.

С тем, чтобы быстрее преодолеть COVID-19 и прервать цепь заболевания среди горожан, глава общества отметил продолжение контроля за соблюдением противоэпидемических требований и активное проведение кампании по вакцинации жителей города.

Строгие ограничения в Николаеве

Городская комиссия ТЭБ и ЧС фактически продублировала рекомендации Кабинета министров по ограничениям в красной зоне.

"В двух словах – закрывается практически все, к чему мы опять же привыкли, это и места отдыха, места, где мы могли сделать закупки необязательного характера, места, где мы могли поднять свое здоровье", – заявил первый заместитель городского главы Николаева Виталий Луков.

Чернигов в красной зоне

Ограничения действуют в транспорте, межобластных перевозках, в работе в заведениях общественного питания, образования, культуры, медицины. Но они не будут применяться, если все участники процесса будут вакцинированы и могут это подтвердить

С 30 октября только 55 из 426 школ области могут работать очно. 100% работников этих заведений имеют зеленый COVID-сертификат, поэтому могут работать в красной зоне. Все остальные школы будут работать дистанционно – пока показатели вакцинации в каждом из учреждений не достигнут необходимого 100% уровня.

Усиление карантина в Хмельницком

Работники продовольственных и непродовольственных рынков, кафе и ресторанов, парикмахерских, гостиниц, хостелов, кинотеатров должны иметь отрицательный результат ПЦР-теста, сделанный в течение 72 часов, или COVID-прививки по крайней мере одной дозой. Это касается и посетителей.

В Хмельницком после усиления карантина появились очереди в пунктах вакцинации.

Луганск во время пандемии

Луганск перевели в красную зону карантина.

В частности, запрещается:

работа общепита, кроме адресной доставки и заказов навынос,

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров и т.д.,

работа учебных заведений, кроме детских садов иначальных классов школ,

работа непродовольственных рынков имагазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров,

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей,

работа учреждений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведение кино- ивидеосъемки.

Ограничения не будут действовать, если 100% работников и посетителей заведений или мероприятий вакцинированы.

Житомир на карантине

Ограничения коснулись работы продовольственных и непродовольственных рынков. Речь идет не только о соблюдении социальной дистанции, заполненности торговой площади не более 50%.

Список ограничений:

работники учреждений должны иметь сертификат о вакцинации — полной или одной дозой, или наличие отрицательного ПЦР-теста, который будет действовать только 72 часа. Посетителям разрешено находиться там в защитных масках или респираторах;

такие же требования распространяются на работу заведений общественного питания. Они имеют право работать при заполненности на 50%.

торговые центры, учреждения торговли, парикмахерские и салоны красоты, гостиницы и хостелы также могут работать, если их персонал будет иметь соответствующие документы.

Красная зона в Ровно

Городской совет Ровно отказалась вводить ограничения на общественный транспорт для невакцинированных граждан.

По результатам заседания городская комиссия решила не ужесточать ограничения. Мэр города Александр Третьяк пояснил, что введение таких правил повлечет коллапс в Ровно.

"Этот запрет может повлечь в городе полный коллапс. Поэтому пока жители Ровно будут передвигаться в городском транспорте без COVID-сертификатов. Мы должны обеспечить полную жизнедеятельность города, функционирование всех служб", – заявил градоначальник.

Ивано-Франковск тоже ужесточил карантин

С 30 октября Ивано-Франковск в красной зоне карантина.

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