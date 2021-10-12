Зима близко! Буковель засыпает первым снегом (фото)

Буковель сегодня утром начало засыпать снегом. / Фото: Коллаж: Сегодня
В Карпатах с самого утра 12 октября падает снег. Он засыпает горную местность и горнолыжные курорты.
Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост и Facebook-страница "Буковель".
Утром на горе Поп Иван Черногорский облачно. Все покрыто туманом, а температура воздуха опустилась до -1 градуса. Ветер юго-западный, падает снег.
На горе Поп Иван утром идет снег. Фото: Черногорский горный поисково-спасательный пост
Горнолыжные трассы засыпает снегом
В Буковеле с самого утра первый снег покрывает склоны курорта.
"Уже совсем скоро трассы будут готовы к катанию. А пока, посмотрите как мир покрывается белоснежным одеялом!", – сообщила администрация курорта.
Горнолыжный курорт засыпает снегом. Фото: скришноты с трансляции
Какой будет погода в Украине в октябре?
Во второй половине месяца заморозки на территории страны станут обычным явлением. Возможен и снег: в Карпатах, в северных, восточных и местами в центральных областях.
Средняя месячная температура в октябре будет 7-12 градусов тепла, в Карпатах шесть-семь градусов тепла. Это на шесть-семь градусов ниже, чем в сентябре.
Месячное количество осадков ожидается 28-67 мм, в Карпатах местами 80-105 мм, что в пределах климатической нормы.
Ранее мы писали:
- В Черновицкой области в четверг, 23 сентября, резко изменилась погода. На горе Томнатик пошел снег.
- На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 9 октября зафиксировали -9 градусов. Пока это самая низкая температура воздуха этой осенью.