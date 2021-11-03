Зимняя война? Озвучена дата, когда РФ подтянет к украинской границе максимум военных сил

Зимой Россия подтянет войска к украинским границам. / Фото: Коллаж: Сегодня

Увеличение российских войск на границе с Украиной ожидается на декабрь-январь. Такие данные собрала украинская разведка.

Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире "Ток Шоу №1 Василия Голованова" на телеканале "Украина24".

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По ее словам, вокруг украинской границы и территории временно оккупированного Крыма постоянно дислоцируется около 90 тысяч российских военных.

"Эта цифра то уменьшается, то увеличивается. Мы постоянно такое движение наблюдаем", – сказала Маляр.

Эскалация возможна уже в ближайшее время

По словам заместителя министра обороны, то движение, которое в данный момент происходит на границе – нормальное. Если можно так сказать, для состояния войны, в котором мы находимся.

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"По информации разведки, я в данный момент такую новость скажу, но нам следует ожидать в декабре и январе больше новостей. Потому что разведка говорит, что планируется увеличение контингента именно в те месяцы", – сообщила Маляр.

Она добавила, что по состоянию на в данный момент ситуация не катастрофическая. Но риск эскалации существует, потому что Украина находится в состоянии войны.

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