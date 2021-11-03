Зимова війна? Озвучено дату, коли РФ підтягне до українського кордону максимум військових сил

Взимку Росія підтягне війська до українських кордонів. / Фото: Колаж: Сьогодні
Збільшення російських військ на кордоні з Україною очікується на грудень-січень. Такі дані зібрала українська розвідка.
Про це повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі "Ток Шоу №1 Василя Голованова" на телеканалі "Україна24".
За її словами, довкола українського кордону та на території тимчасово окупованого Криму постійно дислокується близько 90 тисяч російських військових.
"Ця цифра то зменшується, то збільшується. Ми постійно цей рух спостерігаємо", – сказала Маляр.
Ескалація можлива вже найближчим часом
За словами заступниці міністра оборони, той рух, який зараз відбувається на кордоні – нормальний. Якщо так можна сказати, для стану війни, у якому ми знаходимося.
"За інформацією розвідки, я зараз таку новину скажу, але нам слід очікувати в грудні і січні більше новин. Тому що розвідка говорить, що планується збільшення контингенту саме в ті місяці", – повідомила Маляр.
Вона додала, станом на зараз, ситуація не катастрофічна. Але ризик ескалації існує, бо Україна знаходиться в стані війни.
Що відбувається
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- Ми писали, що Росія може атакувати Україну з півдня – чи готуватися до війни найближчим часом.
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Раніше ми писали:
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