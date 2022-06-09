Зонтик не прятать? Синоптики обнадежили прогнозом погоды на пятницу

В Украину идет непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Прогноз погоды в Украине на 10 июня, после относительно сухой погоды в четверг, не сильно порадует. Синоптики Укргидрометцентра обещают на территории многих областей дожди с грозами. При этом температура воздуха днем составит максимум 31 градус тепла. Но все же необходимо взять с собой зонтик на прогулку, так как непогода может заставить вас врасплох. Так, нелетную погоду прогнозируют в Запорожье, Николаеве, Одессе, Херсоне, Виннице и западной части нашей страны, кроме Ровно.

Вот какой будет погода в Украине и Киеве завтра, 10 июня.

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В Винницкой области будет идти дождь. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +27...+29 °С.

В Черкасской области будет без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.

В Кировоградской области без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31 °С.

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Во Львовской области днем прогнозируют дождь с грозой. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

В Волынской области пройдет дождь. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

В Ровенской области без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

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В Тернопольской и Хмельницкой областях будет дождливая погода. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +28...+30 °С.

В Харьковской области без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31°С.

В Луганской области без осадков. Температура воздуха ночью +15...+17 °С, днем +29...+31°С.

В Донецкой области без осадков. Температура воздуха ночью +16...+18 °С, днем +29...+31°С.

В Одессе днем ожидается дождь с грозой. Температура воздуха ночью +16…+18. Днем +24…+26 градусов.

В Киеве без осадков. Температура воздуха ночью +16…+18. Днем +29…+31 градус.

В этот день будет дождливо в некоторых регионах

Признаки метеочувствительности

У тех людей, которые не имеют хронических заболеваний, но являются метеозависимыми, изменение погоды может вызвать различные недомогания и расстройства. Часто появляется повышенная утомляемость, она проявляется не только в потере физических сил, но и в спаде умственной деятельности. Творческие люди (писатели, композиторы и др.) никак не могут собраться с мыслями. Так же и у тех, кто занимается физическим трудом.

Согласно статистике, в периоды магнитных бурь по улицам чаще ездят скорые помощи, количество вызовов возрастает, как и количество гипертонических кризов, инфарктов и инсультов. Растет и количество смертей из-за инфарктов и инсультов.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал своим читателям, что синоптики предупредили украинцев о резком изменении погоды.

Также мы рассказывали прогноз магнитных бурь на июнь.