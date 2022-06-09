Парасольку не ховати? Синоптики обнадіяли прогнозом погоди на п'ятницю

В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"
Прогноз погоди в Україні на 10 червня, після відносно сухої погоди в четвер, не сильно порадує. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території багатьох областей дощі з грозами.. Водночас температура повітря вдень становить максимум 31 градус тепла. Але все ж таки необхідно взяти з собою парасольку на прогулянку, оскільки негода може застати вас зненацька. Так, нельотну погоду прогнозують у Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Херсоні, Вінниці та на західній частині нашої країни, крім Рівного.
Ось якою буде погода в Україні та Києві завтра, 10 червня.
У Вінницькій області дощитиме. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +27...+29°С.
На Черкащині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.
На Кіровоградщині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.
На Львівщині вдень прогнозують дощ з грозою. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.
У Волинській області пройде дощ. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.
На Рівненщині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.
У Тернопільській та Хмельницькій областях буде дощова погода. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.
На Харківщині без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +29...+31°С.
На Луганщині без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +29...+31°С.
На Донеччині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.
В Одесі вдень очікується дощ з грозою. Температура повітря вночі +16…+18. Вдень +24...+26 градусів.
У Києві без опадів. Температура повітря вночі +16…+18. Вдень +29...+31 градус.
Цього дня дощитиме у деяких регіонах
Ознаки метеочутливості
У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.
Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.
Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.
Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.