Парасольку не ховати? Синоптики обнадіяли прогнозом погоди на п'ятницю

В Україну йде негода. Фото: колаж "Сьогодні"

Прогноз погоди в Україні на 10 червня, після відносно сухої погоди в четвер, не сильно порадує. Синоптики Укргідрометцентру обіцяють на території багатьох областей дощі з грозами.. Водночас температура повітря вдень становить максимум 31 градус тепла. Але все ж таки необхідно взяти з собою парасольку на прогулянку, оскільки негода може застати вас зненацька. Так, нельотну погоду прогнозують у Запоріжжі, Миколаєві, Одесі, Херсоні, Вінниці та на західній частині нашої країни, крім Рівного.

Ось якою буде погода в Україні та Києві завтра, 10 червня.

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У Вінницькій області дощитиме. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +27...+29°С.

На Черкащині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.

На Кіровоградщині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.

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На Львівщині вдень прогнозують дощ з грозою. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.

У Волинській області пройде дощ. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.

На Рівненщині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.

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У Тернопільській та Хмельницькій областях буде дощова погода. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +28...+30°С.

На Харківщині без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +29...+31°С.

На Луганщині без опадів. Температура повітря вночі +15...+17°С, вдень +29...+31°С.

На Донеччині без опадів. Температура повітря вночі +16...+18°С, вдень +29...+31°С.

В Одесі вдень очікується дощ з грозою. Температура повітря вночі +16…+18. Вдень +24...+26 градусів.

У Києві без опадів. Температура повітря вночі +16…+18. Вдень +29...+31 градус.

Цього дня дощитиме у деяких регіонах

Ознаки метеочутливості

У тих людей, які не мають хронічних захворювань, але є метеозалежними, зміна погоди може викликати різні нездужання і розлади. Часто з’являється підвищена стомлюваність, вона проявляється не тільки у втраті фізичних сил, але і в спаді розумової діяльності. Творчі люди (письменники, композитори тощо) ніяк не можуть зібратися з думками. Так само й у тих, хто займається фізичною працею.

Згідно зі статистикою, в періоди магнітних бур вулицями частіше їздять швидкі допомоги, кількість викликів зростає, як і кількість гіпертонічних кризів, інфарктів та інсультів. Зростає й кількість смертей через інфаркти та інсульти.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв своїх читачів, що синоптики попередили українців про різку зміну погоди.

Також ми розповідали про прогноз магнітних бур на червень.