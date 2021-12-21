-17 градусів! Де в Україні буде найсильніший мороз (мапа)

Погода в Україні на 22 грудня / Колаж "Сьогодні"

Завтра, 22 грудня, в Україні буде морозна та хмарна погода. Також може бути сильний вітер.

Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко.

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Де будуть найсильніші морози

Найближчої ночі температура повітря опуститься до -14 градусів. На півночі та сході буде до -17 градусів.

Вдень температура повітря коливатиметься від -5 до -12 градусів. У західних областях прогнозують від 1 до 5 градусів морозу.

"Будьте обережні на слизьких дорогах та тротуарах, не біжіть надто швидко за маршруткою, не наздоганяйте марафоном старого знайомого", – додає синоптик.

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Снігу завтра у країні чекати не варто.

Погода в Україні на 22 грудня. Фото: Наталки Діденко

Головні поради під час ожеледиці

дотримуйтесь швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрів, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;

наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

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