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Дороги перетворяться на ковзанку! Де в Україні завтра погіршиться погода (карта)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
20 грудня, 13:42
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В областях оголошений І рівень небезпеки – "жовтий". Погодні умови потенційно небезпечні для населення
На дорогах країни очікується ожеледиця
На дорогах країни очікується ожеледиця / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні завтра, 21 грудня, ускладняться погодні умови. Негода пошириться на всю територію країни.

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

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Де саме погіршиться погода

Протягом 21 грудня очікується замерзання дощу та мокрого снігу на переохолодженій земній поверхні. Дороги будуть вкриті ожеледицею.

По всій країні оголошений І рівень небезпеки – "жовтий". Це означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення, інфраструктури та довкілля. Рекомендується зберігати підвищену уважність та обережність, слідкувати за повідомленнями про можливе подальше ускладнення погодних умов.

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Області, де очікується ожеледиця, позначені жовтим кольором. Фото: Укргідрометцентр

Головні поради під час ожеледиці

  • дотримуйтеся швидкісного режиму, дистанції та відмовтеся від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до створення аварійних ситуацій;
  • наближаючись до пішохідних переходів та місць розташування дитячих закладів, знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте увімкнути габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

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