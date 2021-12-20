Засипатиме всю країну! Синоптики дали прогноз погоди в Україні на 20 грудня (карта)

У понеділок, 20 грудня, в Україні прогнозують вологу погоду. Крім того, подекуди очікуються заморозки.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Протягом дня на всій території України, крім Одеської області, прогнозують снігову погоду. Вітер — північно-західний, 5-10 м/с.
Далі по темі
На заході очікується від -2 до +3 градусів тепла. На сході прогнозують від -1 до +1 градуса тепла.
У північних регіонах — від -2 до 0 градусів. На півдні буде 2-4 градуси тепла.
У Києві прогнозують сніг, від -2 до 0 градусів, а в Сімферополі йтиме дощ – 2-4 градуси тепла.
Через морозну погоду в деяких областях на дорогах можлива ожеледиця!
Рекомендації для пішоходів під час ожеледиці:
- Не поспішайте, не соромтесь "човгати" ногами, наступайте на всю підошву, не піднімайте високо ноги.
- Обирайте взуття на підошві з мікропористої чи іншої м’якої основи без підборів.
- При ходьбі центр тяжіння тіла спрямовуйте вперед.
- Спускаючись чи піднімаючись сходами, тримайтеся за поручні, обов’язково ставте на сходинку обидві ноги.
- Обходьте металеві кришки люків.
- Будьте уважні на тротуарі – автомобіль чи автобус може занести і не вдасться вчасно загальмувати.
- Переходьте вулицю лише на зелене світло, а краще через підземні переходи.
- Попросіть своїх бабусь та дідусів залишитися в цей період вдома.
Читайте також
- Українських водіїв попередили про небезпеку на дорогах. 20 грудня очікується ожеледь.
- Українські полярники показали снігове літо в Антарктиді. Там випала рекордна кількість снігу за останні 20 років.