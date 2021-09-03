2000-й: вбивство Гонгадзе, Nokia 3310, криза та інші прикмети десятого року незалежності

Події десятого року незалежності. Фото: колаж "Сьогодні"

Аll inclusive, "Спроба номер 5", економічне зростання, 12-бальна система оцінювання в школах, горіхокол NOKIA 3310, відновлення храмів і закриття ЧАЕС. А ще ракетний удар в Броварах, касетний скандал, і смерть Гонгадзе. Про ці та інші особливості 2000 року – в продовженні проєкту "Україна, яку будуємо ми", присвяченого тридцятої річниці незалежності нашої держави.

Під знаком "Матриці"

Саме так. Поява фільму братів Вачовскі, що відразу став культовим і номінувався на Оскар, не випадково. Тому, згадайте, чи не найбільші переживання були пов'язані з так званою "проблемою 2000". Мовляв, світ чекає масштабний комп'ютерний збій – адже ніхто не розумів, яким чином електронні календарі відреагують на повне обнулення.

Слава богу, ми не занурилися в пітьму. Хоча деякі події в Україні стали справжнім випробуванням. Україна зустрічала Міленіум касетним скандалом і масовими протестами на вулицях – після вбивства Гонгадзе.

2000-ні! Аll inclusive, "Спроба номер 5", економічне зростання, 12-бальна система оцінювання в школах, горіхокол NOKIA 3310, відновлення храмів і закриття ЧАЕС. А ще ракетний удар в Броварах, касетний скандал і смерть Гонгадзе. У нульових починається політична криза, після якої про Україну дізнається весь світ.

Економіка після кризових 90-х

У двохтисячних більшість українців відчула – жити стало краще. Середня зарплата зростає до двохсот тридцяти гривень. Стабілізується валютний курс – за долар просять 5 з половиною гривень. За покупками люди все частіше відправляються не до ринків, а до супермаркетів і ТРЦ, які починають відкриватися в великих містах.

"Якраз в той час стало з'являтися більше можливостей – зарплати, принаймні. Почало налагоджуватися у людей фінансове їхнє життя. Батьки школярів могли вже так не переживати, як їх забезпечити в школу. Могли дозволити їм нову форму, нові портфелі, канцелярію, якісь іграшки, і це вже не було таким важким дитинством, як жартують – з дерев'яними іграшками, прибитими до підлоги", – згадує мешканка Києва Вікторія Войт.

Економіка вперше після кризових 90-х показала зростання майже на 6 відсотків. Головний внесок вносять великі приватні підприємства. У двохтисячному в Донецьку Рінат Ахметов засновує одну з найбільших інвестиційних компаній країни – Систем Кепітал Менеджемент. Зараз вона об'єднала понад півтисячі підприємств і забезпечила роботою близько двохсот тисяч людей в Україні і за її межами.

"До 2000 року Рінат Ахметов по суті є інвестором декількох великих і дуже різних компаній. І він ставить завдання команді подивитися на все це системніше, розібратися в тому, а що насправді відбувається на підприємствах і подивитися, яким чином ці компанії можуть працювати краще. При створенні Ес Сі Ем Рінат Ахметов закладав основні принципи: прозорість, легальність бізнесу, ефективність і професіоналізм", – розповідає директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій SCM Наталя Ємченко.

Nokia 3310

Економічному зростанню допомагає і те, що мобільний зв'язок стає доступним всім. Тепер стільникові телефони перестали бути розкішшю – ними користується і середній клас, їх дарують школярам і студентам.

Найпопулярніший апарат того часу Nokia 3310, відомий в народі як "горіхокол", а я його називала цеглинкою. Так-так, це саме той телефон з улюбленою грою "змійка". А пам'ятаєте ці смс-ки на 480 знаків? А заряд, який тримав 3-4 дня.

12-бальна система оцінювання знань

До речі, про школярів: замість 5-ти – ввели 12-бальну систему оцінювання знань. Перші півроку плуталися не тільки вчителі і учні, а й батьки теж.

Ракета в Броварах

Але обговорювали українці не тільки нововведення. Навесні двохтисячного в житловий будинок в Броварах влучила ракета Точка-У, яку випустили на військових навчаннях на Чернігівщині. Троє осіб померли від осколкових поранень, ще п'ятеро були травмовані. Тільки через три дні військові визнали свою провину. Жертвам виплатили по 2000 гривень, сім'ям загиблих – 5000 – за тодішнім курсом – це 1 тисяча доларів.

Вбивство Гонгадзе

А восени суспільство вразила новина про вбивство опозиційного журналіста Гонгадзе. Другого листопада в Таращанському лісі знаходять обезголовлене тіло. Олександр Мороз з парламентської трибуни заявляє, що має докази причетності керівництва країни до вбивства журналіста.

Спалахує "касетний скандал", який переростає в акції протесту.

Чорнобильська АЕС

Увага світових ЗМІ до України того року була прикута ще й до Чорнобильської атомної електростанції. Зі сцени палацу "Україна" президент Кучма дає команду – заглушити останній, третій енергоблок, який ще працював після аварії. Закрити ЧАЕС вимагали країни Європи, які відверто боялися нового вибуху. У прямому ефірі весь світ спостерігав за поворотом ключа, який і зупинив реактор.

Матч ФК "Шахтар"

Переможні удари по м'ячу Андрія Воробея та Сергія Ателькіна – і футбольний клуб "Шахтар" вперше пробивається до Ліги чемпіонів. Тоді гірники потрапили до групового раунду Ліги, зайняли у своїй групі третє місце і продовжили боротьбу вже в Кубку УЄФА.

All inclusive

У 2000-х до нас вривається модне слово "All inclusive". Тепер екзотичні Туреччина і Єгипет для українців стають привабливішими відпочинку в Одесі, Херсоні або Криму. Оскільки курорт, де "все включено", за ціною практично не відрізняється від вітчизняного.

Моя спроба №5

А цих двох жінок хотіли всі чоловіки нашої країни. А їхня пісня про п'ять спроб в любові звучала на кожному кроці. Блондинка і брюнетка – Олена і Надя, яких Костянтин Меладзе і Дмитро Костюк назвали "ВІА Грою".

"Все-таки "ВІА Гра", тим більше перший склад і навіть другий склад вони мали величезну популярність. Мені досі складно стерти цей образ і, чесно кажучи, це, з одного боку, радує, з іншого, дивує, що минув вже 21 рік і люди все одно асоціюють мене з "ВІА Грою", пам'ятають. Ввзагалі це дивно, що такий неймовірний слід", – поділилася співачка, автор пісень, учасниця гурту "ВІА Гра" Альона Вінницька.

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