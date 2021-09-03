2000-й: убийство Гонгадзе, Nokia 3310, кризис и другие приметы десятого года независимости

События десятого года независимости. Фото: коллаж "Сегодня"

all inclusive, "Попытка номер 5", экономический рост, 12-балльная система оценивания в школах, орехокол NOKIA 3310, восстановление храмов и закрытия ЧАЭС. А еще ракетный удар в Броварах, кассетный скандал, и смерть Гонгадзе. Об этих и других особенностях 2000 года – в продолжении проекта "Украина, которую строим мы", посвященного тридцатой годовщине независимости нашего государства.

Под знаком "Матрицы"

Именно так. Появление фильма братьев Вачовски, что сразу стал культовым и номинировался на Оскар, не случайно. Потому, вспомните, не самые ли большие переживания были связаны с так называемой "проблемой 2000". Мол, мир ждет масштабный компьютерный сбой – ведь никто не понимал, каким образом электронные календари отреагируют на полное обнуление.

Слава богу, мы не погрузились во мрак. Хотя некоторые события в Украине стали настоящим испытанием. Украина встречала Миллениум кассетным скандалом и массовыми протестами на улицах – после убийства Гонгадзе.

2000-е! all inclusive, "Попытка номер 5", экономический рост, 12-балльная система оценивания в школах, орехокол NOKIA 3310, восстановление храмов и закрытия ЧАЭС. А еще ракетный удар в Броварах, кассетный скандал, и смерть Гонгадзе. В нулевых начинается политический кризис, после которого об Украине узнает весь мир.

Экономика после кризисных 90-х

В двухтысячных большинство украинцев почувствовало – жить стало лучше. Средняя зарплата возрастает до двухсот тридцати гривен. Стабилизируется валютный курс – за доллар просят 5 с половиной гривен. За покупками люди все чаще отправляются не в рынки, а в супермаркеты и ТРЦ, которые начинают открываться в крупных городах.

"Как раз в то время стало появляться больше возможностей – зарплаты, по крайней мере. Начала налаживаться у людей финансовая их жизнь. Родители школьников могли уже так не переживать, как их обеспечить в школу. Могли позволить им новую форму, новые портфели, канцелярию, какие-то игрушки, и это уже не было таким тяжелым детством, как шутят – с деревянными игрушками, прибитыми к полу", – вспоминает жительница Киева Виктория Войт.

Экономика впервые после кризисных 90-х показала рост почти на 6 процентов. Главный вклад вносят крупные частные предприятия. В двухтысячном в Донецке Ринат Ахметов основывает одну из крупнейших инвестиционных компаний страны – Систем Кэпитал Менеджемент. Сейчас она объединила более полтысячи предприятий и обеспечила работой около двухсот тысяч людей в Украине и за ее пределами.

"К 2000 году Ринат Ахметов по сути является инвестором нескольких крупных и очень разных компаний. И он ставит задачу команде посмотреть на все это более системно, разобраться в том, а что на самом деле происходит на предприятиях и посмотреть каким образом эти компании могут работать лучше. При создании Эс Си Эм Ринат Ахметов закладывал основные принципы: прозрачность, легальность бизнеса, эффективность и профессионализм", – рассказывает директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

Nokia 3310

Экономическому росту помогает и то, что мобильная связь становится доступной всем. Теперь сотовые телефоны перестали быть роскошью – ими пользуется и средний класс, их дарят школьникам и студентам.

Самый популярный аппарат того времени Nokia 3310, известный в народе как "орехокол", а я его называла кирпичиком. Да-да, это именно тот телефон с любимой игрой "змейка". А помните эти смс-ки на 480 знаков? А заряд, который держал 3-4 дня.

12-балльная система оценивания знаний

Кстати, о школьниках: вместо 5-ти – ввели 12-балльную систему оценивания знаний. Первые полгода путались не только учителя и ученики, но и родители тоже.

Ракета в Броварах

Но обсуждали украинцы не только нововведения. Весной двухтысячного в жилой дом в Броварах попала ракета Точка-У, которую выпустили на военных учениях на Черниговщине. Трое человек умерли от осколочных ранений, еще пятеро были травмированы. Только через три дня военные признали свою вину. Жертвам выплатили по 2000 гривен, семьям погибших – 5000 – по тогдашнему курсу – это 1-тысяча долларов.

Убийство Гонгадзе

А осенью общество потрясла новость об убийстве оппозиционного журналиста Гонгадзе. Второго ноября в Таращанском лесу находят обезглавленное тело. Александр Мороз с парламентской трибуны заявляет, что имеет доказательства причастности руководства страны к убийству журналиста.

Вспыхивает "кассетный скандал", который перерастает в акции протеста.

Чернобыльская АЭС

Внимание мировых СМИ к Украине в том году было приковано еще и Чернобыльской атомной электростанции. Со сцены дворца "Украина" президент Кучма дает команду – заглушить последний, третий энергоблок, который еще работал после аварии. Закрыть ЧАЭС требовали страны Европы, которые откровенно боялись нового взрыва. В прямом эфире весь мир наблюдал за поворотом ключа, который и остановил реактор.

Матч ФК "Шахтер"

Победные удары по мячу Андрея Воробья и Сергея Ателькина – и футбольный клуб "Шахтер" впервые пробивается в Лигу Чемпионов. Тогда горняки попали в групповой раунд Лиги, заняли в своей группе третье место и продолжили борьбу уже в Кубке УЕФА.

All inclusive

В 2000-х к нам врывается модное слово "All inclusive". Теперь экзотические Турция и Египет для украинцев становятся привлекательнее отдыха в Одессе, Херсоне или Крыму. Потому курорт, где "все включено" по цене практически не отличается от отечественного.

Моя попытка №5

А этих двух женщин хотели ли все мужчины нашей страны. А их песня о пяти попыток в любви звучала на каждом шагу. Блондинка и брюнетка – Елена и Надя, которых Константин Меладзе и Дмитрий Костюк назвали "Виа Игрой".

"Все-таки "ВиаГра", тем более первый состав и даже второй состав они имели огромную популярность мне. До сих пор сложно стереть этот образ и честно говоря это с одной стороны радует, с другой удивляет, что прошел уже 21 год и люди все равно ассоциируют меня с "ВиаГрой", помнят вообще это удивительно что такой невероятный след", – поделилась певица, автор песен, участница группы "ВиаГра" Алена Винницкая.

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