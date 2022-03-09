23-річний лейтенант з Вінниччини отримав звання Героя України

Євген Пальченко отримав звання Героя України/Фото: колаж: "Сьогодні"

Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 23-річному лейтенанту Збройних сил України Євгену Пальченку. Він врятував бойових побратимів під час виходу з оточення окупантів.

Про це повідомляє АрміяInform.

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Лейтенант Збройних сил України Євген Пальченко є командиром взводу танкових військ. Під час виходу з оточення російських окупантів він урятував життя своїх бойових побратимів та прикрив бригаду.

2 березня 2022 року указом президента за особисту мужність і героїзм йому було присвоєно звання Героя України.

15 українських військових отримають звання "Герой України"

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким з них – посмертно.

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Звання присвоєно:

Старшому лейтенанту Максиму Білоконю. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.

Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника. Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів.

Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів. Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.

Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення. Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.

Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей. Солдату Андрію Нікончуку . Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.

. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів. Лейтенанту Віталію Сапилу . Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.

. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару. Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.

Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару. Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога.

Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога. Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.

Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким. Майору Ігореві Михальчуку. Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.

Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога. Полковнику Сергію Мусієнку. Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку.

Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку. Лейтенанту Євгену Пальченку. Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.

Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення. Майору Владиславу Прокопенку. Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.

Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат. Підполковнику Павлу Федосенку. Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.

Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова. Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь в обороні Херсонської області.

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