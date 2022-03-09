23-річний лейтенант з Вінниччини отримав звання Героя України

Євген Пальченко отримав звання Героя України/Фото: колаж: "Сьогодні"
Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України 23-річному лейтенанту Збройних сил України Євгену Пальченку. Він врятував бойових побратимів під час виходу з оточення окупантів.
Про це повідомляє АрміяInform.
Деталі
Лейтенант Збройних сил України Євген Пальченко є командиром взводу танкових військ. Під час виходу з оточення російських окупантів він урятував життя своїх бойових побратимів та прикрив бригаду.
2 березня 2022 року указом президента за особисту мужність і героїзм йому було присвоєно звання Героя України.
15 українських військових отримають звання "Герой України"
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України ще 15 військовим. Деяким з них – посмертно.
Звання присвоєно:
- Старшому лейтенанту Максиму Білоконю. Посмертно. Відбивав з іншими бійцями атаку ворога під час оборони Чернігова, знищив ДРГ ворога та два танки супротивника.
- Підполковнику Олександру Капічуну. Посмертно. Завдяки його героїчним діям зупинено колону ворога, знищено техніку та ворожих солдатів.
- Солдату Олександру Лук'яновичу. Посмертно. У бою знешкодив до 30 одиниць техніки супротивника. Внаслідок авіаційного удару отримав смертельне поранення.
- Молодшому сержанту Михайлу Несольоному. Посмертно. Загинув у ближньому бою із силами супротивника, коли евакуював людей.
- Солдату Андрію Нікончуку. Посмертно. Захищав Київську ГЕС від нальотів російської авіації та ракетних ударів.
- Лейтенанту Віталію Сапилу. Посмертно. Командир танкового взводу. Знешкодив три десятки одиниць техніки ворога. Загинув під час авіаудару.
- Головному сержанту Олексію Сенюку. Посмертно. Обороняв Чернігів, знищив дві ворожі БПМ та захопив танк Т-72. Загинув від авіаудару.
- Лейтенанту Владиславу Українцю. Посмертно. Прикрив відхід своїх під час наступу ворога.
- Майору Степанові Чобану. Посмертно. Пілот Су-27 відвернув на себе ворожу авіацію над Кропивницьким.
- Майору Ігореві Михальчуку. Командир підрозділу танкового батальйону. Знищив численні бронемашини ворога.
- Полковнику Сергію Мусієнку. Командир підрозділу ракетних військ та артилерії. Завдав нищівних ударів по противнику на Харківському напрямку.
- Лейтенанту Євгену Пальченку. Командир взводу танків. Прикрив вихід бригади з оточення.
- Майору Владиславу Прокопенку. Командир танкового батальйону. Вивів особовий склад та техніку з оточення без втрат.
- Підполковнику Павлу Федосенку. Командир підрозділу 92-ї бригади. За ефективну оборону Харкова.
- Старшому лейтенанту Дмитру Чавалаху. Героїчна участь в обороні Херсонської області.