А бабине літо буде? Поки Карпати замітає снігом, Рівненська область без світла через зливи

В Україні вирує негода - чи буде бабине літо? / Фото: Колаж: Сьогодні

На горі Піп Іван у Карпатах зараз справжня хуртовина. Тим часом 23 села на Рівненщині знеструмлено через негоду. Дощі також йдуть у столиці.

"Сьогодні" з'ясовували, чи чекати українцям бабиного літа.

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Примхлива погода в Україні

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У Карпатах цими днями дме потужний вітер – до 30 кілометрів на годину з рясним дощем і снігом. Рятувальники наполягають – походів краще не планувати.

А в Рівненській області через потужні зливи і сильний вітер – без світла були 23 населених пункти.

Сильний дощ з вітром не оминув і столицю. 24 вересня опади тривали кілька годин, але місто все одно скували затори.

Погода б'є і по здоров'ю

До речі, різке похолодання неабияк б'є і по здоров'ю: головні болі, сонливість і скачки тиску – мало не у кожного, з ким спілкувалися журналісти "Сьогодні".

"Таким людям варто носити з собою планові препарати, не скасовувати їх прийом. Контролювати ретельніше артеріальний тиск. У нас знижується вироблення організмом вітаміну Д і це може впливати на самопочуття, зниження настрою", – сказала сімейний лікар Тетяна Мовчан.

А що з бабиним літом?

Синоптики кажуть, що таке похолодання – нетривале. Через кілька днів в Україні може настати друге бабине літо.

"З суботи температура буде підвищуватися. Наприклад, вже нічна температура становитиме 6-11 градусів, а ось денна температура буде 18 на Закарпатті. Навіть на півдні країни до 20 матимемо", – зазначила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

А ось найтепліша погода на вихідних буде в Одеській області. Там очікують +25 градусів.