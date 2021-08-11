"Академік Вернадський" замело снігом, на вулиці -38: фото з Антарктиди підірвали Мережу

На українську станцію "Академік Вернадський" в Антарктиді прийшла справжня зима – будівлю замело снігом, а на вулиці вдарив тріскучий мороз, відчувається майже як 40 градусів.

Відповідне фото опубліковане на сторінці наших полярників у Facebook.

Полярники відзначають, що їх острів Галіндез накрила потужна завірюха з рекордною для цієї зимівлі швидкістю вітру – 33,2 м на секунду.

"Ми вийшли чистити сніг, але згодом, за секунди, нас накрило, і ми не бачили одне одного на відстані 6-7 метрів. Просто здувало з ніг", – розповів кухар Артем Ігнатенкo.

Полярникам довго доведеться розчищати. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Всю ніч полярники розгрібали замети біля станції, довелося навіть включати певну апаратуру, підготовлену до запуску запасного дизель-генератора і встановили аварійне світло.

Завалило навіть вхід. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Снігу насипало майже 2 метри (196 см). І хоча температура була 12 градусів морозу, але через вологість 86% цей мороз відчувається майже як -38.

"За вікном нарешті справжня антарктична зима і ми зустрічаємо її у піднесеному настрої", – кажуть українці.

Полярникам додалося роботи. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

У Мережі в захваті від такої зими

Користувачів Мережі потішила така погода в Антарктиді, особливо якщо врахувати спеку в Україні. Люди жартома пишуть, мовляв, "передайте "Новою поштою" трохи снігу в Україну". Що ще пишуть:

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"Так хочеться з нашої розпеченої спеки стрибнути в той іскристий сніг".

"А як там пінгвіни? Їх же завалить такий вітер". На це полярники відповіли в коментарях, що ці тварини вміють адаптуватися до таких складних умов.

"За одну ніч два метри снігу? Піду хлібця куплю, сухариків насушу – скоро зима і все може бути і у нас".

"Ой, сьогодні вже точно не буду скиглити, що спекотно".

"Снігу навіть до балкончику камбуза не нанесло. Одна сніжинка ще не сніг".

"Звичайне 23 березня 2013 року у Києві".

Історія "Академіка Вернадського"

Українська антарктична станція розташована на острові Галіндез Аргентинського архіпелагу, поблизу Антарктичного півострова.

Як структурний підрозділ Академії наук України була створена у лютому 1996 року, коли станція "Фарадей" була передана Україні Британською антарктичною службою за символічну ціну в один фунт стерлінгів і перейменована в "Академік Вернадський". Станція названа на честь академіка Володимира Івановича Вернадського, одного із засновників і першого президента Академії наук України.

На станції проводяться дослідження, визначені Меморандумом про передачу станції "Фарадей" Україні. Одночасно вони є складовими частинами Державної програми досліджень України в Антарктиді.

Як повідомляли новини "Сьогодні", у січні поблизу станції "Академік Вернадський" відколовся льодовик висотою з семиповерхівку. У цьому районі скол такого масштабу трапився вперше.

Також ми показували фото, як в Антарктиді біля української станції з'явилися маленькі пінгвіни. Троє пташенят народилися на День святого Миколая, тому полярники прозвали їх "миколайчиками".