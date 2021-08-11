"Академик Вернадский" замело снегом, на улице -38: фото с Антарктиды взорвали Сеть

На украинскую станцию "Академик Вернадский" в Антарктиде пришла настоящая зима – здание замело снегом, а на улице ударил трескучий мороз, ощущается почти как 40 градусов.

Соответствующее фото опубликована на странице наших полярников в Facebook.

Полярники отмечают, что их остров Галиндез накрыла сильная метель с рекордной для этой зимовки скоростью ветра – 33,2 м в секунду.

"Мы вышли чистить снег, но впоследствии, за секунды, нас накрыло, и мы не видели друг друга на расстоянии 6-7 метров. Просто сдувало с ног", – рассказал повар Артем Игнатенкo.

Полярникам долго придется расчищать. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Всю ночь полярники разгребали сугробы возле станции, пришлось даже включать определенную аппаратуру, подготовленную к запуску запасного дизель-генератор и установили аварийный свет.

Завалило даже вход. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

Снега насыпало почти 2 метра (196 см). И хотя температура была 12 градусов мороза, но из-за влажности 86% этом мороз ощущается почти как -38.

"За окном, наконец, настоящая антарктическая зима и мы встречаем ее в приподнятом настроении", – говорят украинцы.

Полярникам прибавилось работы. Фото: facebook.com/AntarcticCenter

В Сети восторг от такой зимы

Пользователей Сети порадовала такая погода в Антарктиде, особенно если участь жару в Украине. Люди в шутку пишут, мол, "передайте "Новой почтой" немного снега в Украину". Что еще пишут:

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"Так хочется с нашей раскаленной жары прыгнуть в тот искрящийся снег".

"А как там пингвины? Их же завалит такой ветер". На это полярники ответили в комментариях, что эти животные умеют адаптироваться к таким сложным условиям.

"За одну ночь два метра снега? Пойду хлебушка куплю, сухариков насушу – скоро зима и все может быть и у нас".

"Ой, сегодня уже точно не буду скулить, что жарко".

"Снега даже до балкончика камбуза не нанесло. Одна снежинка еще не снег".

"Обычное 23 марта 2013 года в Киеве".

История "Академика Вернадского"

Украинская антарктическая станция расположена на острове Галиндез Аргентинского архипелага, вблизи Антарктического полуострова.

Как структурное подразделение Академии наук Украины была создана в феврале 1996 года, когда станция "Фарадей" была передана Украине Британской антарктической службой за символическую цену в один фунт стерлингов и переименована в "Академик Вернадский". Станция названа в честь академика Владимира Ивановича Вернадского, одного из основателей и первого президента Академии наук Украины.

На станции проводятся исследования, определенные Меморандумом о передаче станции "Фарадей" Украине. Одновременно они являются составными частями Государственной программы исследований Украины в Антарктиде.

Как сообщали новости "Сегодня", в январе вблизи станции "Академик Вернадский" откололся ледник высотой с семиэтажку. В этом районе скол такого масштаба случился впервые.

Также мы показывали фото, как в Антарктиде возле украинской станции появились пингвинята. Трое птенцов родились в День святого Николая, поэтому полярники прозвали их "Николайчиками".