Ало, СБУ? Кива покликав Путіна в Україну

Кива постійно звертається до Путіна / Колаж "Сьогодні"

Все ще депутат Верховної Ради від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива покликав до нашої країни війська Росії – країни, яка згідно зі Стратегією держбезпеки України є нашим ворогом.

Як повідомляє телеграм-канал "Інста-детектив", свої заклики, які тягнуть на кримінальний термін, Кива розмістив у соцмережах.

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Злочин проти України

На тлі російської загрози, коли вся Верховна Рада, незважаючи на політичні розбіжності конституційною більшістю голосує за терміново необхідні рішення для порятунку України, Кива, прогулюючи роботу (його місцезнаходження невідоме), дозволив собі висловлювання на рівні російських пропагандистів. Він опублікував "Звернення до братнього російського народу!"

"Як громадянин України, як онук героя Радянського Союзу, я хочу звернутися зараз від імені, напевно, всього російськомовного населення країни. Зі святом вас, браття! Зі святом – з днем Захисника вітчизни. Зі святом – днем Червоної армії. Армією переможців. Армією, яка дала цьому світові життя... Сьогодні моя країна поневолена та фактично поставлена на коліна Заходом. І вона не має майбутнього. Україні потрібна допомога і українському народу потрібне визволення. І ми розраховуємо на вас. Тому що я знаю, що українці, білоруси, росіяни – це один народ. І настане той момент, коли ми возз'єднаємось і будемо разом", – заявив Кива у момент, коли на кордонах України сконцентрувалася майже 200-тисячна армія Росії з танками, ракетними установками та ударною авіацією.

Редакція "Сьогодні" стежитиме за перебігом подій та реакцією правоохоронних органів на подібні висловлювання.

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