Американські Javelin справді є на Донбасі – журналіст показав фото

Перші Javelin привезли в Україну в жовтні. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі дійсно є американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Українські військові готові їх використати у разі наступу Росії.

Про це написав військовий кореспондент Андрій Цаплієнко в своєму Telegram.

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Він нагадав, що коли у жовтні зустрічали Javelin в Борисполі, начальник головного управління логістики Генштабу Микола Шевцов пообіцяв, що вони будуть в руках бійців Операції Об’єднаних Сил.

"І ось я бачу на власні очі. Генерал обіцянку виконав. І бійці ООС ані хвилини не будуть вагатися, якщо на них попруть російські танки. "Ми спокійні, як крапля роси на краю листку гінкго", – приблизно так з військової мови можна перекласти те, що мені сказав командир цих хлопців на рахунок можливого наступу Росії", – написав Цаплієнко.

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Фото: Андрій Цаплієнко/Telegram

ЗСУ вперше застосували Javelin проти окупантів

Про це стало відомо наприкінці листопада 2021 року. Головний військовий розвідник України Кирило Буданов дав інтерв'ю американському Military Times, у якому розповів про застосування "Джавеліну".

"Буданов сказав мені, що українські війська використали Javelin у бою", – написав головний редактор видання Говард Олтмен.

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"Джавеліни" в Україні