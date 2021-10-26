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СЬОГОДНІ Новини України

ЗСУ вперше застосували на Донбасі турецький ударний дрон "Байрактар" (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
26 жовтня, 19:56
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Безпілотник ударив по позиціях бойовиків на відстані близько 15 кілометрів
Безпілотник "Байрактар" уперше використали на Донбасі.
Безпілотник "Байрактар" уперше використали на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

Збройні Сили України (ЗСУ) вперше застосували ударний дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбасі. Безпілотник раніше був куплений у Туреччини.

Про це повідомив волонтер Роман Донік, який опублікував відповідне відео у YouTube.

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Безпілотник ударив по батареї бойовиків, яка сьогодні обстріляла село Гранітне та зруйнувала будинки мирних жителів.

Подробиці

Волонтер зазначив, що для роботи на відстані понад 15 км вирішили використати саме "Байрактар" – щоб зберегти життя цивільних та військових.

"Звичайними засобами виявити батарею не змогли. Далеко. Крім того, найманці розпочали масові обстріли наших позицій щодо артилерії. У відповідь, для збереження життя воїнів та цивільного населення, було піднято БПЛА "Байрактар", – розповів Донік.

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За його словами, підтверджено знищення одного розрахунку ворожої артилерійської системи, решта залишила свої позиції.

Бойовики обстріляли Гранітне

Вранці 26 жовтня обстріляли з мінометів селище Гранітне Волноваського району. Вони пошкодили шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення не було.

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У прокуратурі Донецької області розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Туреччина передала дрони "Байрактар"

У травні стало відомо, що у Туреччині для України готують до передачі нові ударні середньовисотні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2.

Тоді в Міноборони повідомляли, що нова партія турецьких дронів надійде на озброєння Військово-Морських Сил ЗС України за угодою, підписаною між Україною та Туреччиною. Проте дати не називали.

Також у Міноборони говорили, що українська армія не просто одержить безпілотні апарати із озброєнням, а повноцінну систему, яка використовуватиметься для виконання низки важливих завдань.

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