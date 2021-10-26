ВСУ впервые применили на Донбассе турецкий ударный дрон "Байрактар" (видео)

Беспилотник ударил по позициям боевиков с расстояния около 15 километров

Беспилотник "Байрактар" впервые использовали на Донбассе. / Фото: Коллаж: Сегодня

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) впервые применили ударный дрон "Байрактар" (Bayraktar) на Донбассе. Беспилотник ранее был куплен у Турции.

Об этом сообщил волонтер Роман Доник, который опубликовал соответствующее видео в YouTube.

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Беспилотник ударил по батарее боевиков, которая сегодня обстреляла село Гранитное и разрушила дома мирных жителей.

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Волонтер указал, что для работы на расстоянии более 15 км решили использовать именно "Байрактар" – чтобы сохранить жизни гражданских и военных.

"Обычными средствами обнаружить батарею не смогли. Далеко. Кроме того, наемники начали массовые обстрелы наших позиций по артиллерии. В ответ, для сохранения жизни воинов и гражданского населения, был поднят БПЛА "Байрактар", – рассказал Доник.

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По его словам, подтверждено уничтожение одного расчета вражеской артиллерийской системы, остальные оставили свои позиции.

Боевики обстреляли Гранитное

Утром 26 октября обстреляли с минометов поселок Гранитное Волновахского района. Они повредили 6 жилых домов. Пострадавших среди гражданского населения не было.

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В прокуратуре Донецкой области начали расследование и открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Турция передала дроны "Байрактар"

В мае стало известно, что в Турции для Украины готовят к передаче новые ударные средневысотные беспилотные летательные аппараты Bayraktar TB2.

Тогда в Минобороны сообщали, что новая партия турецких дронов поступит на вооружение Военно-Морских Сил ВС Украины по соглашению, подписанному между Украиной и Турцией. Однако даты не называли.

Также в Минобороны говорили, что украинская армия не просто получить беспилотные аппараты с вооружением, а полноценную систему, которая будет использоваться для выполнения ряда важных задач.

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