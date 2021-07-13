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Позачергове засідання Ради і акція на підтримку медичного канабісу – анонси СЬОГОДНІ

13 липня, 07:00

Юлія Безпечна

Володимир Зеленський скликав на вівторок позачергове засідання ВР, на якому можуть легалізувати медичний канабіс, – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 13 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

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