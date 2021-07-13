Позачергове засідання Ради і акція на підтримку медичного канабісу – анонси СЬОГОДНІ

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 13 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".
Україна
- 9:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).
- 9:30 – акція тяжкохворих пацієнтів з вимогою якнайшвидшого ухвалення законопроєкту № 5596 про легалізацію медичного канабісу під Верховною Радою. Деталі.
- 10:00 – відкриття конференції високого рівня "Стратегічне партнерство між ЄС і Україною у сфері критичної сировини і батарей" і пресконференція віцепрезидента Європейської комісії (ЄК) Мароша Шефчовича та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Деталі. Порядок денний. За подіями можна стежити на каналі Europe by Satellite.
- 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).
- 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.
- 11:00 – відкриття форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" президентом України Володимиром Зеленським. Заплановані виступи художнього керівника Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Іллі Хржановського (об 11:10), креативного директора архітектурної студії SUB Нікласа Білдштейна Заарії (об 11:20), художниці Марини Абрамович (об 11:30). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16а).
- 14:30 – онлайн-зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком на платформі Zoom. Посилання на трансляцію буде доступне після реєстрації.
- 16:00 – засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція.
- 16:00 – акція "Без зволікань та спекуляцій: закон – медичному канабісу!" з вимогою до народних депутатів невідкладно ухвалити законопроєкт №5596 відповідно до рекомендацій комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування біля будівлі Верховної Ради України. Деталі.
- 18:00 – акція "Суд ЗеЛінча?!" біля Офісу президента України (вул. Банкова, 11). Деталі.
Верховна Рада
- 9:00 – засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування (вул. Грушевського, 5, кулуари другого поверху).
- 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
- 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 15:00 – брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).
- 16:00 – позачергове засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).
Суди
- 10:00 – розгляд позову Київської міської прокуратури про визнання незаконним будівництва житлового комплексу на землі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук у Північному апеляційному господарському суді Києва (вул. Шолуденка, 1).
- 14:00 – вивчення доказів у справі щодо колишнього судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди, підробці документів і зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу у Вищому антикорупційному суді (за участю прокурора САП).
- 16:00 – розгляд позову Олександра Тупицького про відсторонення його від посади судді КС у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.
Київ
- 10:00 – акція "Ні! – незаконній забудові території наукових інститутів!" біля Північного апеляційного господарського суду (вул. Шолуденка, 1).
- 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, каб. 514).
- 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами (вул. Хрещатик, 36, каб.1017).
- 11:00 – престур з висвітлення процесу виготовлення і установки на паркувальних майданчиках Києва нових інформаційних табличок для водіїв (вул. Озерна, 1, Оболонь).
Харків
- Орджонікідзевський райсуд продовжить розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи.
За кордоном
- Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить щомісячний огляд щодо ринку нафти.
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