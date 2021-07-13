Позачергове засідання Ради і акція на підтримку медичного канабісу – анонси СЬОГОДНІ

Володимир Зеленський скликав на вівторок позачергове засідання ВР, на якому можуть легалізувати медичний канабіс, – та інші події

Ми зібрали всі найважливіші майбутні події 13 липня в Україні та світі для читачів "Сьогодні".

Україна

9:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123).

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг у формі відкритого слухання (вул. Смоленська, 19, к. 123). 9:30 – акція тяжкохворих пацієнтів з вимогою якнайшвидшого ухвалення законопроєкту № 5596 про легалізацію медичного канабісу під Верховною Радою. Деталі.

– акція тяжкохворих пацієнтів з вимогою якнайшвидшого ухвалення законопроєкту № 5596 про легалізацію медичного канабісу під Верховною Радою. Деталі. 10:00 – відкриття конференції високого рівня "Стратегічне партнерство між ЄС і Україною у сфері критичної сировини і батарей" і пресконференція віцепрезидента Європейської комісії (ЄК) Мароша Шефчовича та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Деталі. Порядок денний. За подіями можна стежити на каналі Europe by Satellite.

– відкриття конференції високого рівня "Стратегічне партнерство між ЄС і Україною у сфері критичної сировини і батарей" і пресконференція віцепрезидента Європейської комісії (ЄК) Мароша Шефчовича та прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля. Деталі. Порядок денний. За подіями можна стежити на каналі Europe by Satellite. 10:00 – засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а).

– засідання Вищої ради правосуддя (вул. Студентська, 12а). 10:00 – засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція.

– засідання Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (вул. Хрещатик, 22, к. 633). Трансляція. 11:00 – відкриття форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" президентом України Володимиром Зеленським. Заплановані виступи художнього керівника Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Іллі Хржановського (об 11:10), креативного директора архітектурної студії SUB Нікласа Білдштейна Заарії (об 11:20), художниці Марини Абрамович (об 11:30). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16а).

– відкриття форуму "Україна 30. Гуманітарна політика" президентом України Володимиром Зеленським. Заплановані виступи художнього керівника Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр" Іллі Хржановського (об 11:10), креативного директора архітектурної студії SUB Нікласа Білдштейна Заарії (об 11:20), художниці Марини Абрамович (об 11:30). Деталі й трансляція: сайт, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, YouTube (КВЦ "Парковий", Паркова дорога, 16а). 14:30 – онлайн-зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком на платформі Zoom. Посилання на трансляцію буде доступне після реєстрації.

– онлайн-зустріч з міністром фінансів України Сергієм Марченком на платформі Zoom. Посилання на трансляцію буде доступне після реєстрації. 16:00 – засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція.

– засідання Конкурсної комісії з відбору кандидатів на посади членів НКРЕКП (вул. Грушевського, 12/2, 8-й поверх, зал засідань урядових комітетів). Трансляція. 16:00 – акція "Без зволікань та спекуляцій: закон – медичному канабісу!" з вимогою до народних депутатів невідкладно ухвалити законопроєкт №5596 відповідно до рекомендацій комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування біля будівлі Верховної Ради України. Деталі.

– акція "Без зволікань та спекуляцій: закон – медичному канабісу!" з вимогою до народних депутатів невідкладно ухвалити законопроєкт №5596 відповідно до рекомендацій комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування біля будівлі Верховної Ради України. Деталі. 18:00 – акція "Суд ЗеЛінча?!" біля Офісу президента України (вул. Банкова, 11). Деталі.

Верховна Рада

9:00 – засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування (вул. Грушевського, 5, кулуари другого поверху).

– засідання Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування (вул. Грушевського, 5, кулуари другого поверху). 10:00 – пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

– пленарне засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала). 12:00 – брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– брифінги представників депутатських фракцій і груп Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 15:00 – брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху).

– брифінги народних депутатів України (вул. Грушевського, 5, кулуари третього поверху). 16:00 – позачергове засідання Верховної Ради (вул. Грушевського, 5, сесійна зала).

Суди

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10:00 – розгляд позову Київської міської прокуратури про визнання незаконним будівництва житлового комплексу на землі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук у Північному апеляційному господарському суді Києва (вул. Шолуденка, 1).

– розгляд позову Київської міської прокуратури про визнання незаконним будівництва житлового комплексу на землі Інституту водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук у Північному апеляційному господарському суді Києва (вул. Шолуденка, 1). 14:00 – вивчення доказів у справі щодо колишнього судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди, підробці документів і зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу у Вищому антикорупційному суді (за участю прокурора САП).

– вивчення доказів у справі щодо колишнього судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області, обвинуваченого в отриманні неправомірної вигоди, підробці документів і зберіганні боєприпасів без передбаченого законом дозволу у Вищому антикорупційному суді (за участю прокурора САП). 16:00 – розгляд позову Олександра Тупицького про відсторонення його від посади судді КС у Касаційному адміністративному суді у складі Верховного Суду.

Київ

10:00 – акція "Ні! – незаконній забудові території наукових інститутів!" біля Північного апеляційного господарського суду (вул. Шолуденка, 1).

– акція "Ні! – незаконній забудові території наукових інститутів!" біля Північного апеляційного господарського суду (вул. Шолуденка, 1). 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, каб. 514).

– засідання постійної комісії Київської міської ради з питань екологічної політики (вул. Хрещатик, 36, 5-й поверх, каб. 514). 11:00 – засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами (вул. Хрещатик, 36, каб.1017).

– засідання постійної комісії Київської міської ради з питань транспорту, зв'язку та реклами (вул. Хрещатик, 36, каб.1017). 11:00 – престур з висвітлення процесу виготовлення і установки на паркувальних майданчиках Києва нових інформаційних табличок для водіїв (вул. Озерна, 1, Оболонь).

Харків

Орджонікідзевський райсуд продовжить розгляд справи ексмера Слов'янська Нелі Штепи.

За кордоном

Міжнародне енергетичне агентство оприлюднить щомісячний огляд щодо ринку нафти.