Арахамія розповів, що робити українським захисникам із ворожою технікою та озброєнням

Арахамія розповів, що робити з ворожою технікою / Колаж "Сьогодні"

Військовим ЗСУ дозволили використовувати трофейну техніку та озброєння для відсічі окупанта. Про це написав на своїй сторінці у Facebook глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"У цьому питанні наша держава займає однозначну позицію: техніка та зброя, здобуті в бою, або кинуті агресором, на період воєнного стану можуть використовуватись і повинні залучатися нашими силами оборони для захисту нашої території та громадян", – Заявив Арахамія.

За словами політика, після перемоги України у війні, вся ворожа техніка та озброєння будуть відповідним чином враховані та легалізовані.

Політик також виступає як представник української делегації в переговорах між Україною та Росією .