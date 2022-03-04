Заарештовано українофоба Микиту Михалкова. Поки що заочно

Іноді доводиться за слова відповідати / Колаж "Сьогодні"

Радянський і російський режисер, і актор, який славився своєю нелюбов'ю до всього українського Микита Сергійович Міхалков отримав 4 березня від українського суду ухвалу про арешт. Поки що заочно, але все в цій справі тільки починається.

Про це повідомила на своїй сторінці у заблокованому у Росії Фейсбуці Ірина Венедиктова.

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Що ухвалили

"Офіційно інформую вас про те, що український незалежний, суверенний, справедливий суд дозволив українським прокурорам вас затримати з метою доставки до українського суду для обрання запобіжного заходу, як підозрюваному", – написала український генпрокурор.

Вона зазначила, що сьогоднішнє становище Михалкова – не останньої людини в ієрархії влади РФ – зобов'язує його завзято підтримувати та пропагувати війну. "У всякому разі, то це бачимо ми тут в Україні. На цьому ілюстрація закінчується", – зазначила Венедиктова.

Генпрокурор додала, що разом із судовим рішенням запустилася процедура оголошення режисера у міжнародний розшук.

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"Прочитавши абзац вище, ви все-таки в якусь хвилину замислитеся над тим, а чи треба все-таки отримати консультації у професійних юристів. Ви людина заможна і наймете хороших і досвідчених юристів. Упевнена, вашому подиву не буде межі, коли зрозумієте, що ризики матеріальні, і ви дійсно можете бути затримані при перетині кордону практично будь-якої цивілізованої держави. До речі, рекомендую прояснити цю процедуру у тих юристів, яких ви попросите проаналізувати ваш кейс", – дала слушну раду Венедиктова.

Михалков звинувачується за статтею "Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України".

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З життя Михалкова