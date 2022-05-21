Арештовані активи РФ мають перейти Україні – Арсеній Яценюк пояснив, у чому вигода політиків

1 трильйон доларів заарештованих активів РФ мають належати Україні, заявив Арсеній Яценюк / Фото: Колаж: Сьогодні
Зараз у світі заарештовано 1 трильйон доларів російських активів. Ці кошти мають бути передані на відновлення України і на компенсацію збитків, які Україна вже понесла і несе від російської агресії.
Про це заявив голова Київського безпекового форуму, прем’єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк в ефірі каналу "Україна 24".
Арсеній Яценюк наголосив на важливості фінансово-правової відповідальності РФ за війну, розв'язану проти України. Він нагадав, що Сполучені Штати, країни – члени Європейського Союзу, Великобританія і Група семи прийняли рішення про арешт російських активів. Це стосується близько 300 мільярдів доларів центрального банку Росії, а також активів державних компаній та російських олігархів. Зараз, за словами Яценюка, загальний обсяг таких заарештованих активів сягає 1 трильйон доларів.
"Але треба не просто, щоб їх арештували. Цей 1 трильйон доларів належить Україні. Їх треба конфіскувати", – наголосив він.
Росія веде повномасштабну війну проти незалежної країни, її воєнні злочини в Україні мають бути розслідувані і винні притягнуті до відповідальності. Водночас за руйнування української економіки Росія має понести фінансову відповідальність, наголошує експрем'єр:
"Уявіть собі, Путін розпочав війну, знищує Україну, ми втрачаємо найцінніше – людські життя, наших людей, нашу економіку, наш потенціал. А він думає, що за це не заплатить".
На думку Арсенія Яценюка, аби прийняти рішення про конфіскацію російських активів, країни, що їх заарештували, мають внести зміни у своє національне законодавство.
"Якщо необхідне внесення змін до законодавства, такі зміни будуть внесені. Тому що політики цих країн будуть зацікавлені в тому, щоби стягнути ці гроші з Росії. Тому що їхні виборці будуть так само задавати запитання, чому тільки вони як платники податків платять за це, чому за це не платить Росія. І всі ці гроші повинні бути відправлені на відновлення України і на компенсацію сотень мільярдів збитків, які Україна вже понесла і несе від російської агресії", – пояснив Арсеній Яценюк.