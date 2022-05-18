Армію загарбників на Донбасі з 2018 року стримує Артилерист від Бога

З 2018 року Качур воює з армією Росії на Донбасі / Колаж "Сьогодні"

П'ять років командує 55-ю окремою артилерійською бригадою "Запорізька Січ" Герой України, лицар ордена Богдана Хмельницького трьох ступенів Роман Качур. Сослуживці називають полковника Качура "артилеристом від Бога".

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Згідно з Указом Президента України від 12 травня 2022 року №333/2022 полковнику Роману Качуру було надано високе звання Героя України за особисту мужність та самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності з врученням ордена "Золота Зірка". Артилерійська бригада "Запорізька Січ" під його командуванням вразила не одну ціль супротивника, тим самим зберігши життя тисячам українців.

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Що відомо про героя

Роман Качур закінчив Сумський військовий інститут ракетних військ та артилерії з відзнакою.

"Буває в людини в житті таке щастя, коли улюблена справа чи рід занять співпадає із професійною діяльністю. Мені пощастило, я належу до таких людей, тому жодних труднощів на службовому шляху не відчував", – розповів полковник в одному із своїх нечисленних інтерв'ю.

У березні 2018 року Романа Качура було призначено командиром 55-ї артбригади. Раніше бойовий офіцер служив на посаді начальника артилерії 81-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, яка брала участь у бойових діях в АТО на Донбасі. У березні указом президента України командира легендарної запорізької артилерійської бригади Романа Качура було нагороджено орденом Богдана Хмельницького II ступеня.

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Під його керівництвом реактивна батарея бригади два роки поспіль брала перше місце у змаганні артилерійських підрозділів ЗСУ.

В одному із нечисленних своїх інтерв'ю до широкомасштабного вторгнення Росії в Україну Роман Качур відкрив секрет, чому ворогам неможливо зламати українські війська.

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"Ми перевершуємо окупантів вищою вогненною майстерністю, міцнішим бойовим духом. Усі, хто стоять проти нас, зрештою перетворюються на цілі. І, загалом, ми перевершуємо його в артилерійському озброєнні, управлінні вогнем артилерії, навченості особового складу", – повідомив Качур в інтерв'ю виданню "Армія інформ".

"Мрія, звісно, є. Перемога у війні з Росією – це мрія кожного українця, і вона безпосередньо пов'язана з армією", – додав тоді Качур.

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