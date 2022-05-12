Арсеній Яценюк: Не можна недооцінювати Путіна та його криваву армію

Арсеній Яценюк розповів, що Володимир Путін розв'язав новий тип війни. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент РФ Володимир Путін розв'язав новий тип війни - війну на виснаження. Тому допомога українському війську, яка надходить від США, надзвичайно важлива. Водночас не можна недооцінювати Путіна та його криваву армію.

Про це повідомив прем'єр-міністр 2014-2016 років Арсеній Яценюк CNN.

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"Ми проводимо контратаки. Разом з тим не можна недооцінювати нацистського диктатора Путіна і його криваву армію. Єдина можливість для нас досягти якоїсь домовленості з Росією – це перемогти на полі бою", – наголосив він.

Яценюк вважає, що єдина перемога – це перемога українського війська і звільнення територій, окупованих російською армією.

За його словами, тільки після цього Путін може усвідомити, що єдиний вихід – це відступити, сісти за стіл переговорів і досягти угоди.

"Угода дуже чітка – Україна має відновити свою територіальну цілісність і Росія має поважати Україну як незалежну державу", – додав Яценюк.

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