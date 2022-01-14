Атака на українські сайти виявилася серйозною. Чим вона відрізняється від інших

В Україні хакери зламали сайти. Фото: колаж "Сьогодні"

Масштабна атака хакерів на сайти державних органів України виявилася набагато серйознішою та технічно досконалішою порівняно зі збоєм у липні минулого року.

Про це "Сьогодні" повідомили правоохоронці.

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Як нам стало відомо, якщо порівнювати збій у роботі сайтів держустанов у липні минулого року та нинішню атаку, то можна сказати, що атака 14 січня набагато серйозніша та технічно досконаліша.

"Якщо говорити мовою "кіберів", то минулого року зловмисники ламали "залізо", а зараз полізли через програму, наповнюючи сайт своєю інформацією", – розповіли нам правоохоронці.

Що сталося

У ніч з 13 на 14 січня 2022 року хакери здійснили масову кібератаку на вебсайти державних структур України. Наразі ведуться роботи з усунення несправності, а також працюють СБУ та Кіберполіція.

Вранці 14 січня не відкриваються сайти:

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Кабміну,

МЗС України,

ДСНС України,

МОН України,

Мінспорту,

Міненерго,

Мінагрополітики

"Дії".

Погрози хакерів

На сайтах МОН, Міністерства закордонних справ та Міністерства аграрної політики зловмисники розмістили такі повідомлення:

"Українець! Всі ваші особисті дані були завантажені в загальну мережу. Всі дані на комп'ютері знищуються, відновити їх неможливо. Вся інформація про вас стала публічною, бійтеся і чекайте гіршого. Це Вам за ваше минуле, сьогодення та майбутнє. За Волинь, за ОУН, за УПА, за Галичину, за Полісся та за історичні землі", – написано у повідомленні.

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