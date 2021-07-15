Аваков не прийшов на роботу, в МВС кажуть – "варить кашу"

У відомстві кажуть, що тепер Аваков приватна особа, і відмовляються розкривати інформацію про нього – але ми дещо дізналися

Звільнений з посади міністра внутрішніх справ Арсен Аваков сьогодні не з'явився на роботі. Підлеглі кажуть, що їх уже колишній шеф вирушив на природу. Про це "Сьогодні" розповіли високопоставлені джерела у МВС.

Опитані нами кілька джерел з МВС, які працюють безпосередньо у тому корпусі, де знаходиться кабінет міністра, розповіли, що зранку, на відміну від минулих днів, міністра не бачили сьогодні на роботі.

Відзначимо, що сьогодні Аваков не прийшов і до парламенту, де розглядалася його заява на звільнення.

Одне з високопоставлених джерел у міністерстві на наше запитання про те, чим зараз зайнятий Арсен Борисович, відповіло коротко: "З мого боку розповідати було б некоректно".

Ще одне не менш високопоставлене джерело відповіло, що, за його інформацією, Арсен Аваков "точно знайде можливість зварити кашу на природі".

Реклама

Прессекретар тепер уже колишнього міністра Наталія Стативко категорично підкреслила, що тепер інформація про Авакова – це відомості про приватну особу, які не підлягають розголошенню.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня як грім серед ясного неба прозвучала новина: глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня Рада підтримала відставку Авакова, а прем'єр Денис Шмигаль зробив подання на призначення Монастирського. Читайте докладніше, що відомо про можливого нового главу МВС.

Читайте також у нашому матеріалі, хто і чому попросив Авакова "на вихід". Експерти розповіли нам, що глава МВС подав у відставку за власною ініціативою лише формально. Також його рішення побічно пов'язують із зустріччю Авакова з представником Держдепу США у Києві Джорджем Кентом.