Авакову потрібно йти на підвищення – Арахамія припустив, яку посаду може посісти ексміністр

В "Слузі народу" вважають, що на посаду міністра оборони Аваков вже може не погодитися

Ексміністр внутрішніх справ Арсен Аваков може повернутися до уряду вже в вересні.

Про це в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Є пропозиція восени, коли почнеться новий політичний сезон, побачити його в якийсь іпостасі в команді... Це за домовленістю сторін вирішуватиметься вже в вересні", – сказав Арахамія.

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За його словами, Авакову потрібно йти на підвищення – "на посаду віцепрем'єра", але на міністерську посаду він вже може не погодитися. Водночас найімовірніше, посаду прем'єр-міністра він теж не зможе обійняти через брак голосів.

Як повідомляли новини "Сьогодні", 13 липня голова МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова. Водночас сам Монастирський, коментуючи можливість зайняти крісло голови МВС, заявив, що це найскладніше рішення в його житті.