Авіакомпанія KLM скасовує рейси до України? Ми дізналися про подробиці

У Мережі з'явилися чутки про скасування рейсів KLM до України / Фото: Колаж: Сьогодні

ЗМІ написали, що нідерландська авіакомпанія KLM скасувала всі рейси до України через новини про можливе вторгнення РФ. При цьому в аеропорту "Бориспіль" у розкладі змін немає – рейси KLM все ще заплановані.

Зокрема, про скасування рейсів повідомляє De Telegraaf.

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ЗМІ написали, що наступний рейс до столиці Київ заплановано увечері 12 лютого, але його скасують.

"Це рішення ухвалили після того, як отримали нові рекомендації щодо поїздок з кодом червоного кольору та великим аналізом безпеки. Поки неясно, коли KLM знову полетить до Києва", – написали в Мережі.

Рейси справді скасували?

Незважаючи на те, що в Мережі вже пишуть про скасування рейсів, у розкладі польотів аеропорту "Бориспіль" нічого не змінилося. Зокрема, на завтра заплановано такі рейси KLM:

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06:00 Київ – Амстердам;

09:50 Київ – Одеса;

10:00 Київ – Амстердам;

14:05 Київ – Амстердам.