Автобус "Госпіталіньєрів" зіткнувся з військовим КрАЗом, загинула медик (фото)

В ДТП загинула військовий медик Австрійка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Екіпаж автобуса Кракен бригади "Госпітальєри", яка вивозить поранених українських воїнів з найгарячіших ділянок фронту, потрапив у ДТП. У результаті аварії загинула медик та ще кілька людей постраждали.

Про це повідомила командир бригади "Госпітальєри" та нардеп Яна Зінкевич у Facebook.

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За її словами, екіпаж автобуса Кракен зіштовхнувся з військовим КрАЗом, в якому пробилось колесо. Автомобіль стояв "наполовину на дорозі без жодних освітлювальних знаків".

"Наше сонечко Австрійка, після 30 хвилин боротьби за життя, на жаль, померла. Вона отримала ушкодження голови, несумісне з життям", – йдеться у пості.

Зазначається, що медик останні роки проживала та мала родину в Австрії, але повернулась в Україну, щоб рятувати поранених, і за останні дні надала допомогу десяткам поранених.

З нею попрощаються у четвер на Байковому кладовищі у Києві.

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"Австрійка заповіла нам, що має бути кремація", – додала Зінкевич.

Загибла Австрійка. Фото: Яна Зінкевич

Що відомо про інших постраждалих медиків

У ДТП складну травму руки отримав травматолог Корінф, громадянин Греції. Внаслідок чого його права кисть ампутована, і він уже не зможе працювати за своєю спеціальністю.

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Анастезіолог Катя отримала важкі ушкодження ніг. Це був перший день її ротації.

Анастезист Док, нейрохірург Юзік та водій Алекс отримали ушкодження середнього ступеня важкості.

За інформацією Зінкевич, весь екіпаж на сьогодні перебуває в лікувальних закладах та опісля проходитиме реабілітацію.

Наслідки ДТП. Фото: Яна Зінкевич

Раніше сайт "Сьогодні" писав про військового медика, сержанта ЗСУ Катерину Ступницьку, яка врятувала танкістів, але згодом сама загинула під обстрілом.

Крім того, полк "Азов" показував, як медики рятують поранених на передовій.