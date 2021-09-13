Бабиному літу залишилося недовго: синоптики назвали дату різкого похолодання

Погода зіпсується - готуємо теплі речі і парасольки. Фото: REUTERS / John Sibley

Завтра в Україні все ще буде тепло, але вже в деяких областях підуть дощі. А ось суттєвої зміни погоди чекаємо до вихідних – з суботи, 18 вересня, різко впаде температура повітря і буде мокро по всій країні.

Про це повідомила в Facebook синоптик Наталка Діденко.

За її словами, у вівторок Україну будуть перетинати атмосферні фронти, які принесуть дощі в західні області.

Може збільшитися хмарність та трохи зволожити повітря на півночі, в центральних областях, може торкнутися Харківську область. На Півдні і сході без опадів.

Температура повітря буде трохи нижчою в північних і західних областях, адже вони завтра опиняться в тилу холодного фронту: вдень очікується 18-22 градуси. На решті території України майже літня погода, 20-25 градусів.

Синоптик попередила автомобілістів про ранкові тумани – видимість 300-500 метрів.

Реклама

У Києві без опадів і до 22 градусів.

Коли похолодання?

"Значно відчутне похолодання припаде на найближчі вихідні, в суботу-неділю будемо трястися, особливо в приміщеннях, 13-16 градусів (див. діаграму)", – написала Діденко.

В Укргідрометцентрі теж прогнозують істотне зниження температури акурат на вихідні, хоча ще в п'ятницю очікується 20-24 градуси.

В Україну прийшла осінь

Літо в Україні видалося дуже спекотним, але варто було йому закінчитися, і відразу ж, з перших днів вересня в країні різко похолодало, йшли дощі, але потім погода знову налагодилася.

З другого тижня вересня прийшло бабине літо – стало тепло, але, звичайно, не по-літньому. Традиційно має потеплішати ще і в жовтні. Народний синоптик Леонід Горбань дав прогноз на жовтень.

Водночас вчені розглядають три сценарії, за якими змінюватиметься погода у світі. За найімовірнішого Україну очікують посухи та сезонні потопи. Кліматолог Світлана Бойченко розповіла, яким буде клімат України через 50 років.

А поки в Україні бабине літо, на Філіппіни обрушився тайфун "Чанту". Ураган залишив регіон без електрики, тисячі людей евакуйовані.