Байден оголосив полювання на ІДІЛ, а в Україні ще одна смерть від "Дельти" – головні новини за ніч

Байден зробив заяву після вибухів у Кабулі та смерть від індійського штаму / Фото: Колаж: Сьогодні

Сайт "Сегодня" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Байден пообіцяв полювання на ІДІЛ

Президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи у Кабулі 26 серпня і підкреслив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію, незважаючи ні на що.

Байден зробив заяву після терактів у Кабулі / Фото: Колаж: Сьогодні

Зовнішньополітична стратегія України

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію зовнішньої політики України". Подібний документ розроблено вперше за 30 років незалежності країни. Стратегія передбачає протидію агресивній політиці Росії, курс на членство у ЄС і НАТО, захист прав та інтересів українців за кордоном і багато іншого.

Сотні жертв терактів у Кабулі

У результаті вибухів у столиці Афганістану Кабулі у четвер, 26 серпня, за останніми даними загинули щонайменше 72 людини і 158 постраждали. Зокрема загинули 12 і поранені 15 американських військових.

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У результаті вибухів у Афганістані загинули десятки людей / Фото: Колаж: Сьогодні

Перша смерть від "дельта"-штаму у Чернівецькій області

У Чернівецькій області 26 серпня вперше зафіксована смерть від індійського штаму коронавірусу "Дельта". Жертвою найнебезпечнішого штаму COVID-19 став 66-річний чоловік. Загалом у області вже підтверджено 54 випадки зараження штамом.

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