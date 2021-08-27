Байден оголосив полювання на ІДІЛ, а в Україні ще одна смерть від "Дельти" – головні новини за ніч

Байден зробив заяву після вибухів у Кабулі та смерть від індійського штаму / Фото: Колаж: Сьогодні
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Байден пообіцяв полювання на ІДІЛ
Президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій пообіцяв покарати ІДІЛ за вибухи у Кабулі 26 серпня і підкреслив, що США не зупинять евакуацію і доведуть до кінця свою місію, незважаючи ні на що.
Зовнішньополітична стратегія України
Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони "Про Стратегію зовнішньої політики України". Подібний документ розроблено вперше за 30 років незалежності країни. Стратегія передбачає протидію агресивній політиці Росії, курс на членство у ЄС і НАТО, захист прав та інтересів українців за кордоном і багато іншого.
Сотні жертв терактів у Кабулі
У результаті вибухів у столиці Афганістану Кабулі у четвер, 26 серпня, за останніми даними загинули щонайменше 72 людини і 158 постраждали. Зокрема загинули 12 і поранені 15 американських військових.
Перша смерть від "дельта"-штаму у Чернівецькій області
У Чернівецькій області 26 серпня вперше зафіксована смерть від індійського штаму коронавірусу "Дельта". Жертвою найнебезпечнішого штаму COVID-19 став 66-річний чоловік. Загалом у області вже підтверджено 54 випадки зараження штамом.
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