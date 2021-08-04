Білоруським активістам забезпечать додатковий захист в Україні – Зеленський

Це рішення прийнято через отримання правоохоронними органами інформації про можливі загрози для низки білоруських активістів

Президент України Зеленський пообіцяв захист білорусам. Фото: колаж "Сьогодні"

Через трагічну загибель білоруса Віталія Шишова президент Володимир Зеленський доручив Службі безпеки та Міністерству внутрішніх справ вивчити всі ризики та забезпечити безумовний захист для громадян Республіки Білорусь, які прибули в Україну впродовж останнього року і яким можуть загрожувати злочинні посягання через їхню політичну чи громадську діяльність.

Про це йдеться на сайті президента.

"Кожен білорус, який може стати ціллю для злочинців через свою публічну політичну позицію, має отримати спеціальний і надійний захист. СБУ та МВС мають відпрацювати чіткий алгоритм оцінки можливих ризиків, а також систему відповідей на ці ризики, щоб усунути будь-яку загрозу для людей", – зазначив голова держави.

Зеленський додав, що наразі визначено перелік громадян Республіки Білорусь, щодо яких уже почали здійснювати відповідні заходи з оцінки ризиків, додаткового супроводу їхнього перебування на території нашої країни та охорони.

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"Президент очікує усебічного розслідування всіх обставин загибелі Віталія Шишова, швидкої та повної перевірки інформації, а також регулярного й достатнього інформування суспільства представниками Національної поліції щодо прогресу слідчих у цій справі", – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, білоруського опозиціонера Віталія Шишова знайшли повішеним вранці 3 серпня. Поліція почала кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство) і перевірятиме всі версії, зокрема версію вбивства, замаскованого під суїцид.

Раніше ми повідомляли, що приятелька загиблого Віталія Шишова розповіла, що передумов до самогубства у нього не було жодних – у хлопця було багато планів на життя.

До того ж, в "Білоруському домі в Україні" (БДУ) заявили, що це спланована чекістами операція з ліквідації дійсно небезпечного для режиму Лукашенка білоруса.

Про що ще говорять в Україні та світі, дивіться у відеосюжеті: