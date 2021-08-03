Білоруський опозиціонер: "Після вбивства Шишова страшно перебувати в Києві"

Житель Мінська розповів "Сегодня", що в нашій країні білоруси не відчувають себе в безпеці, а вдома продовжують переслідувати їх рідних

Біля посольства Білорусі в Києві дерева обвішані червоно-білими стрічками / Колаж "Сегодня"

Новина про те, що в Києві знайшли повішеним голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" Віталія Шишова серйозно стривожила сотні білорусів, які очікують від України статусу політичного біженця , оскільки на батьківщині їх чекає в'язниця за участь в акціях протесту в 2020 році. Один з них розповів сайту "Сегодня", що в нашій країні вони не відчувають себе в безпеці, а вдома продовжують переслідувати їх рідних.

У Києві вже страшно перебувати

Наш співрозмовник Дмитро розповів, що уважно стежив за історією з Віталієм Шишовим і після його викрадення терміново покинув Київ.

"Після того, що сталося з головою громадської організації "Білоруський будинок в Україні" є страх стосовно знаходження в Києві. Це не перший білорус, який пропадає в Києві. Цей випадок, звичайно, змушує задуматися", – зазначив "Сегодня" Дмитро.

За словами молодої людини, в Україні немає відповідного захисту політичним біженцям, який забезпечують в Європейському Союзі.

"Тут максимум, що можна отримати, це статус біженця. А на території Європейського Союзу ти підпадаєш під міжнародний захист. Я не чув, щоб когось там викрали, або вивезли через кордон, або ж убили. А тут навіть немає таких благодійних фондів і організацій, які б допомагали білорусам. Коли білорус приїжджає в Україну, він змушений самостійно розбиратися у всьому, що відбувається", – говорить мінчанин.

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Будинки переслідують родичів

Додому Дмитро не може повернутися – його розшукують за організацію і проведення несанкціонованих масових заходів і заворушень, що передбачає тривале тюремне ув'язнення. Звинувачення з'явилося після того, як хлопця затримали на одній з акцій в Мінську, а в його машині знайшли червоно-білу символіку.

"У Мінську на цей момент встановлено стеження за моєю квартирою. Приходять додому, постійно розпитують маму, де я перебуваю. Затримати її нема за що, тому що вона ні разу не брала участі в якихось протестах. Чіпати її ніхто не має право. Єдине, що їм залишається – стежити за квартирою: раптом я нелегально перетну кордон і повернуся. Але я прекрасно розумію, як тільки я перетну кордон, мене миттю затримають, як і інших білорусів, які звідти тікають", – говорить Дмитро.

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У розшуку далеко не злочинці

Все, що відбувається ось уже другий рік в його країні молодий чоловік називає абсурдом, адже вони брали участь в абсолютно мирних акціях, на що мали повне право.

"Про що можна говорити, якщо в Білорусі людей саджають просто за те, що вони виходять в якомусь не такому одязі. Є червоно-білі елементи в одязі або червона майка і білі шорти – тебе затримують. Про що можна говорити, якщо посадили пенсіонерок, які просто читали білоруські книжки на лавочці. Їх затримали за масове пікетування. Це ж ненормально! Все питання в тому, що ті люди, які в Білорусі знаходяться в розшуку, вони нічого злочинного не зробили", – резюмував Дмитро.

Нагадаємо, що сьогодні в одному з парків Києва знайшли повішеним громадянина Білорусі Віталія Шишова – голову громадської організації "Білоруський будинок в Україні" ( "Беларускі будинок ва Украіне"), який зник вчора, 2 серпня, в столиці .

Раніше ми повідомляли, що білоруську легкоатлетку Христину Тімановскій влади Білорусі намагалися насильно вивезти з Токіо , де вона знаходиться на Олімпіаді.