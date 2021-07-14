Безвіз із Китаєм і десятки загиблих у заворушеннях в ПАР – головні новини за ніч

Володимир Зеленський домовився з главою Китаю укласти договір про безвізовий режим, а в ПАР почалися погроми і грабежі – та інші новини

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Жорстокі заворушення у ПАР

У Південно-Африканській Республіці після арешту експрезидента Джейкоба Зуми почалися заворушення, які в кількох регіонах переросли в погроми і грабежі. За останніми даними, загинуло щонайменше 72 людини.

Заворушення у ПАР / колаж "Сьогодні"

Розширення Воєнного кабінету РНБО

Президент Володимир Зеленський розширив склад Воєнного кабінету Ради національної безпеки і оборони України, ввівши в його склад віцепрем'єрів і заступників керівника Офісу президента та секретаря РНБО.

Путін пояснив статтю про Україну

Президент Росії Володимир Путін заявив, що кілька місяців думав над своєю великою "статтею" про Україну, яка нещодавно була опублікована на сайті Кремля. Він розсипався поясненнями про те, що відчуває загрозу, і згадав про арешт кума Медведчука.

Володимир Путін / Фото: kremlin.ru Реклама

Зеленський домовився про безвіз із Китаєм

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном, під час якої вони домовилися укласти угоду про безвіз між Україною і Китаєм.

Сі Цзіньпін і Володимир Зеленський

Гордон – про нові відставки в уряді

Український журналіст Дмитро Гордон заявив, що після відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова ще кілька міністрів втратять свої посади, і назвав двох кандидатів "на виліт" найближчим часом.

Що відбувалося 13 липня в Україні та світі, дивіться у випуску новин "Сьогодні":