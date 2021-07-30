Ближче до НАТО – перша жінка-командувач в Збройних силах України. Хто вона

Міністр оборони України визначився з кандидатурою командувача Медичними силами ЗСУ

У Міністерстві оборони України тривають перестановки . Міністр оборони Андрій Таран визначився з кандидатом на пост командувача Медичними силами ЗСУ. Вперше в історії України командувачем стала жінка – полковник медслужби, головний інспектор Головної інспекції Міноборони Тетяна Остащенко.

Про це повідомляє агентство Інтерфакс-Україна .

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Прес-служба Міноборони зробила акцент на тому, що віддати один з командних посад жінці – це рух до побудови Збройних сил України нового зразка.

"Завдяки реформуванню армії відповідно до принципів і підходів НАТО жінки зараз мають можливість проходити військову службу на рівних засадах з чоловіками", – сказав Таран.

Що відомо про нового командира

Тетяні Остащенко 46 років. Вона народилася в 1974 році у Львові в родині військовослужбовця і продовжила сімейну династію військових. Спочатку майбутній командир закінчила фармацевтичний факультет Львівського Державного медінституту, а в 1998 році – Українську військово-медичну академію.

Кар'єра командувача Медичними силами ЗСУ склалася так:

начальник аптеки військової частини;

офіцер військово-медичного управління Західного оперативного командування;

начальник відділу медпостачання Центрального військово-медичного управління ЗСУ;

начальник відділу Військово-медичного департаменту Міноборони України;

начальник Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генерального штабу ЗСУ України;

начальник управління медпостачання Головного військово-медичного управління;

головний інспектор Головної інспекції Міноборони України.

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Отримала оперативно-тактичний рівень військової освіти в 2020 році, а також пройшла підготовку на ряді курсів армій держав-НАТО. У Кранфільдському університеті (Велика Британія) закінчила курси реформування сектору оборони і безпеки, а також стратегічного лідерства для керівного складу.

На цьому тижні президент України Володимир Зеленський провів перестановки генералів в Мінобороні. Він призначив на посаду головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного . Генерал-майор замінив на цій посаді Руслана Хомчака.

Як відомо, в березні 2020 року президент Володимир Зеленський розділив посади начальника Генерального штабу і головнокомандувача Збройних сил України , Підписавши відповідний указ.