Русский
$ 27,24
32,06
  1. Новини України

Недоторканних в Міноборони немає: експерт пояснив звільнення трьох заступників Тарана

22 липня 2021 10:11

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У Міноборони назрівають серйозні зміни – спочатку звільнили високопоставлених чиновників, і не припиняються чутки про відставку міністра

Старобінський (зліва), Миронюк і Халімон. Колаж "Сьогодні"

Старобінський (зліва), Миронюк і Халімон. Колаж "Сьогодні"

Вчора Кабінет міністрів звільнив заступників Авакова, а також трьох заступників міністра оборони. Політолог Володимир Фесенко каже, що чистка в Міноборони відбулася не просто так – в уряді визнали провал цих чиновників по найважливіших напрямках.

Реклама

Про це він написав у Facebook.

У відставку відправили Олександра Миронюка (відповідав за сферу військово-технічного співробітництва та озброєння), Ігоря Старобінського (стратегічні комунікації та інформаційна політика), Ігоря Халімона (держзакупівлі міністерства оборони).

"Кабмін прийняв цілий ряд кадрових рішень, зокрема поміняв відразу трьох заступників міністра оборони. Таке не часто буває (щоб відразу звільняли трьох заступників міністра, та ще й за чинного міністра)", – сказав він.

В тренді
Разумков звернувся до США через угоду щодо "Північного потоку – 2"
Дмитро Разумков (по центру). Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фесенко з посиланням на джерела каже, що рішення про їх звільнення було прийнято після ретельного аналізу їх діяльності. За його словами, щодо кожного заступника міністра оборони, яких звільнили, були свої суттєві зауваження.

Реклама

"Зауважень було багато. Я ще раніше і особисто чув, зокрема з парламентських джерел, про дуже критичні зауваження щодо Халімона. Закон про оборонні закупівлі прийняли, а от з підзаконними актами й з іншим нормативно-організаційним забезпеченням цієї реформи була дивна бюрократична тяганина ... Це зайвий раз свідчить про дві речі: сфера оборони і розвитку Збройних сил залишається одним з головних пріоритетів для президента Зеленського; і якщо до роботи конкретних чиновників є серйозні зауваження, то кадрові рішення будуть неминучими, ніхто з чиновників не є недоторканим", – пояснив політолог.

Нагадаємо, останнім часом заговорили про можливу відставку міністра оборони Андрія Тарана. Більш того, вже навіть є ймовірний кандидат на його місце, якщо він буде звільнений. Нардеп від "Слуги народу" Ірина Верещук заявила, що готова стати новим міністром оборони.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогноз
Україну чекають нові хвилі спеки: кліматолог дала тривожний прогнозУкраїна
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середу
Україну штормитиме і похолодає ще більше: синоптик уточнила погоду на середуУкраїна
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фонду
Гроші на пенсії. Кабмін знайшов 5 млрд гривень для Пенсійного фондуЕкономіка
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погоду
Синоптик: В Україні похолодає всюди, а зливи ще більше зіпсують погодуУкраїна
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відео
Море перетворилося на кисіль. У курортному Бердянську навала медуз – відеоЗапоріжжя
"Нафтогаз" дозволив менше платити за газ: як отримати знижкуНовини ЖКГ

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти