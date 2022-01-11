Бойовики на Донбасі оголосили мобілізацію, почалися збори з резервістами – розвідка

Бойовики посилюють готовність своїх військ на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

На Донбасі 10 січня в армійських корпусах бойовиків почалися заходи тижня бойової та мобілізаційної готовності, у рамках яких заплановані збори з резервістами.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

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Також відпрацьовуються питання доукомплектування військових частин оперативного угруповання російських окупаційних військ мобілізаційними ресурсами.

Здійснюється перевірка роботи розгорнутих пунктів прийому особового складу та військової техніки.

Водночас силовики окупантів в посиленому режимі шукають людей, які рахуються як приписний особовий склад районних військових комісаріатів та ухиляються від проходження зборів.

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На Донбасі загинули військові

Під час виконання бойового завдання 10 січня на замінованій ділянці місцевості, внаслідок підриву, двоє військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, несумісні з життям.

"Командування та особовий склад Об’єднаних сил висловлюють щирі співчуття рідним і близьким героїв, які загинули за Україну", - йдеться в дописі на сторінці ООС.

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