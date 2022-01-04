Не святкували. На Новий рік бойовики на Донбасі посилювали позиції – розвідка

Окупанти розмістили додаткових розвідників та снайперів уздовж лінії розмежування

Бойовики нарощують сили на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні

За період новорічних свят бойовики на Донбасі посилили передові позиції армійських корпусів додатковим особовим складом та засобами вогневого ураження.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

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Крім того, окупанти розгорнули додаткові елементи системи розвідки вздовж лінії розмежування та збільшили кількість снайперських пар.

"Під керівництвом офіцерів ЗС РФ проводяться тренування з керування вогнем артилерії з уточненням цілей для ураження на позиціях підрозділів Об’єднаних сил", – інформує українська розвідка.

На Донбас завозять російську техніку

Як повідомляла розвідка наприкінці грудня, на окуповані території Донбасу завозять з Росії товари військового призначення. Їх постачання приховують під виглядом "гуманітарного конвою".

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За даними українських розвідників, протягом грудня окупанти на Донбасі нарощували бойові можливості.

До армійських корпусів з території РФ приховано завозили залізничним і автомобільним транспортом:

пальне,

бойову техніку,

озброєння і боєприпаси,

засоби радіоелектронної боротьби,

безпілотні літальні апарати..

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