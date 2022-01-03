На Донбасі поранили українського військового – в якому він стані

Бойовики з початку доби вже тричі відкрили вогонь на Донбасі. Унаслідок дій окупантів один український військовий дістав поранення.
Про це повідомили у прес-центрі ООС.
Де стріляли
- У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.
- В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
- Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.
Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.
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В якому стані поранений
Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.
Раніше ми писали:
- 31 грудня на Донбасі загинув український військовий. Ним виявився молодший сержант Станіслав Богуславський з Дніпропетровської області.
- Станом на ранок 3 січня на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ порушень режиму припинення вогню не зафіксували.