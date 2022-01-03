Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
📞 Переговори Байден-Зеленський 🇺🇦 Україеці оцінили 2021 🎙 Слухаємо звуки зими 🤖 Заглядаємо у майбутнє
СЬОГОДНІ Новини України

На Донбасі поранили українського військового – в якому він стані

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
3 січня, 17:06
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Бойовики відкривали вогонь поблизу трьох населених пунктів
Окупанти знову обстріляли українських військових.
Окупанти знову обстріляли українських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики з початку доби вже тричі відкрили вогонь на Донбасі. Унаслідок дій окупантів один український військовий дістав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Реклама

Де стріляли

  • У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.
  • В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
  • Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

В якому стані поранений

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Раніше ми писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний редактор Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Софія Ковнір

Софія Ковнір

Редактор Україна Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
#людина_цього_дня
3 січня. Джон Р. Р. Толкін. Цього дня 130 років тому народився головний "хоббіт" світової літератури, батько сучасного жанру фентезі, англійський письменник, перекладач, вчений Джон Рональд Руел Толкін…
На зустріч із героєм!
Пакуємо валізи!
Куди і як полетіти українцям?
✈️
Дізнатись
Опитування
Фото дня
Реальна містика 🎃
Опитування
Коронавірус за тиждень

29 354

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.28

Російський рубль (₽)

0.364

Євро (€)

30.92

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Що з коханням у 2022 році
Гороскоп для всіх знаків зодіаку
Хто закохається, одружиться

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти