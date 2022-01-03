На Донбасі поранили українського військового – в якому він стані

Бойовики відкривали вогонь поблизу трьох населених пунктів

Окупанти знову обстріляли українських військових. / Фото: Колаж: Сьогодні

Бойовики з початку доби вже тричі відкрили вогонь на Донбасі. Унаслідок дій окупантів один український військовий дістав поранення.

Про це повідомили у прес-центрі ООС.

Реклама

Де стріляли

У бік Світлодарська окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів.

окупанти відкривали вогонь з автоматичних та протитанкових гранатометів. В напрямку Лебединського противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї. Поблизу Шумів російські найманці здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів.

Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

В якому стані поранений

Внаслідок дій ворога один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Стан його здоров’я – середньої важкості.

Раніше ми писали: