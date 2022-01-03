На Донбассе ранили украинского военного – в каком он состоянии

Боевики с начала суток уже трижды открыли огонь на Донбассе. В результате действий оккупантов один украинский военный получил ранения.
Об этом сообщили в пресс-центре ООС.
Где стреляли
- В сторону Светлодарска оккупанты открывали огонь из автоматических и противотанковых гранатометов.
- В направлении Лебединского противник открывал огонь из стрелкового оружия.
- Вблизи Шумов русские наемники совершили обстрел из автоматических станковых гранатометов.
Благодаря усилиям наших воинов рубежи украинских подразделений остались прежними.
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В каком состоянии ранен
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Состояние его здоровья – средней тяжести.
Раньше мы писали:
- 31 декабря на Донбассе погиб украинский военный. Им оказался младший сержант Станислав Богуславский из Днепропетровской области.
- По состоянию на утро 3 января в Донбассе со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.