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Полонені на Донбасі: військовий ЗСУ може померти в колонії бойовиків

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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4 січня, 11:40
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У військовополоненого серйозні проблеми зі здоров’ям та низка хронічних захворювань
Юрій Гордійчук (на фото) перебуває в колонії вже майже три роки.
Юрій Гордійчук (на фото) перебуває в колонії вже майже три роки. / Фото: Колаж: Сьогодні

Військовослужбовець Юрій Гордійчук, який незаконно утримується у Макіївській виправній колонії № 32 на окупованій території Донецької області має серйозні проблеми зі здоров’ям.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людила Денісова в своєму Telegram.

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Що відомо про полоненого

Юрій – старший солдат 43-го мотопіхотного батальйону 53-ї окремої механізованої бригади Збройних сил України, ніс військову службу в зоні збройного конфлікту в Донецькій та Луганській областях.

22 травня 2019 року його та ще сімох військовослужбовців під час виконання завдання було незаконно затримано в районі населеного пункту Новотроїцьке Волноваського району Донецької області під час перетину контрольно-пропускного пункту "Березове-2".

Що з його побратимами

  • П’ятьох із них – Олександра Геймура, Кіма Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяєва, Віктора Шайду звільнили в рамках обміну.
  • Роман Безпалий до свого звільнення не дожив. У жовтні 2019 року окупаційна адміністрація повідомила, що під арештом він нібито наклав на себе руки.
  • У незаконному полоні залишилися Павло Корсун і Юрій Гордійчук.

Вирок Юрію Гордійчуку

У червні 2019 року Юрія було незаконно засуджено так званим "Верховним судом" в ОРДО до 17 років позбавлення волі за нібито "диверсійну діяльність".

Юрій має хронічні захворювання: тонзиліт з подальшим набряком горла, що викликає задуху.

Зі звітів моніторингових та правозахисних організацій відомо, що органами окупаційної адміністрації РФ на тимчасово окупованій території застосовують до незаконно затриманих осіб фізичну силу, катування та психологічний тиск, погрожують фізичною розправою, не надають належної медичної допомоги, тримають у незадовільних умовах.

Як врятувати полоненого військового

Омбудсмен звернулася до керівництва МКЧХ в Україні із закликом терміново здійснити візит до Юрія Гордійчука, сприяти його негайній госпіталізації та забезпечити кваліфікованою медичною допомогою.

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"Прошу координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитись задля надання відповідної допомоги", – додала Денісова.

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