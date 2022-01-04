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Пленные на Донбассе: военный ВСУ может умереть в колонии боевиков

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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4 января, 11:40
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У военнопленного серьезные проблемы со здоровьем и ряд хронических заболеваний
Юрий Гордийчук (на фото) находится в колонии уже около трех лет.
Юрий Гордийчук (на фото) находится в колонии уже около трех лет. / Фото: Коллаж: Сегодня

Военнослужащий Юрий Гордейчук, незаконно содержащийся в Макеевской исправительной колонии № 32 на оккупированной территории Донецкой области и у него серьезные проблемы со здоровьем.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека в Telegram.

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Что известно о пленнике

Юрий – старший солдат 43-го мотопехотного батальона 53-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, нес военную службу в зоне вооруженного конфликта в Донецкой и Луганской областях.

22 мая 2019 года его и еще семь военнослужащих во время выполнения задания были незаконно задержаны в районе населенного пункта Новотроицкое Волновахского района Донецкой области во время пересечения контрольно-пропускного пункта "Березово-2".

Что с его собратьями

  • Пятерых из них – Александра Геймура, Кима Дуванова, Бориса Пундора, Максима Горяева, Виктора Шайду освободили в рамках обмена.
  • Роман Беспалый до своего увольнения не дожил. В октябре 2019 года оккупационная администрация сообщила, что под арестом он якобы покончил с собой.
  • В незаконном плену остались Павел Корсун и Юрий Гордейчук.

Приговор Юрию Гордейчуку

В июне 2019 года Юрий был незаконно осужден так называемым "Верховным судом" в ОРДО до 17 лет лишения свободы за якобы "диверсионную деятельность".

Юрий имеет хронические заболевания : тонзиллит с последующим отеком горла, вызывающий удушье.

Из отчетов мониторинговых и правозащитных организаций известно, что органами оккупационной администрации РФ на временно оккупированной территории применяют к незаконно задержанным людям физическую силу, пытки и психологическое давление, угрожают физической расправой, не оказывают должной медицинской помощи, держат в неудовлетворительных условиях.

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Как спасти пленного военного

Омбудсмен обратилась к руководству МККК в Украине с призывом срочно посетить Юрия Гордейчука, содействовать его немедленной госпитализации и обеспечить квалифицированной медицинской помощью.

"Прошу координатора от ОБСЕ в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Шарлотту Реландер лично вмешаться для оказания соответствующей помощи", – добавила Денисова.

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