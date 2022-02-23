Бойовики на Донбасі посилили вогонь із "Градів": де стріляли

Бойовики посилили обстріл з "Градів". Фото: Getty Images/Луганська ОДА. / Фото: Колаж: Сьогодні

Протягом минулої доби, 22 лютого, російська артилерія обстрілювала Луганську область майже безперервно. Ворог застосував "Гради", а також міномети та гранатомети, влучаючи у будинки місцевих жителів.

Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОДА.

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Обстріли з "Градів" посилили

Всього бойовики 53 рази відкривали вогонь по населених пунктах Луганщини та укріпленнях українських військових. Застосовували "Гради", танки, 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.

"Гради" обстрілювали Щастя, Кряківку, Муратове, Новотошківське. Пошкоджено будинки місцевих жителів.

"Зараз працюємо над відновленням інфраструктури. Ремонтні бригади роблять все можливе", – наголошують в ОДА.

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Водночас установи та організації в області працюють за розкладом.

Де стріляли

Місто Щастя російські військові обстріляли 12 разів.

152-мм та 122-мм артилерія та інша зброя бойовиків неодноразово працювала в напрямку Лобачевого, Трьохізбенки, Лопаскиного, Оріхового, Кримського, Новозванівки.

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Під ворожі обстріли, зокрема мінометні, також потрапили Сизе, Причепилівка, Станиця Луганська, Попасна.

Вже сьогодні, 23 лютого, російсько-окупаційні війська застосували "Гради", артилерію та міномети у напрямку Новотошківського, артилерію – у напрямку Золотого та Попасної.

Ситуація на Донбасі 22 лютого

За минулу добу на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких – із застосуванням важкого озброєння.

Втрати ЗСУ:

Один український військовослужбовець отримав осколкові поранення, несумісні з життям.

Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі.

П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.

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