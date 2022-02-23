Бойовики на Донбасі посилили вогонь із "Градів": де стріляли

Бойовики посилили обстріл з "Градів". Фото: Getty Images/Луганська ОДА. / Фото: Колаж: Сьогодні
Протягом минулої доби, 22 лютого, російська артилерія обстрілювала Луганську область майже безперервно. Ворог застосував "Гради", а також міномети та гранатомети, влучаючи у будинки місцевих жителів.
Про це повідомили у пресслужбі Луганської ОДА.
Обстріли з "Градів" посилили
Всього бойовики 53 рази відкривали вогонь по населених пунктах Луганщини та укріпленнях українських військових. Застосовували "Гради", танки, 120-мм та 82-мм міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети, стрілецьку зброю.
"Гради" обстрілювали Щастя, Кряківку, Муратове, Новотошківське. Пошкоджено будинки місцевих жителів.
"Зараз працюємо над відновленням інфраструктури. Ремонтні бригади роблять все можливе", – наголошують в ОДА.
Водночас установи та організації в області працюють за розкладом.
Де стріляли
Місто Щастя російські військові обстріляли 12 разів.
152-мм та 122-мм артилерія та інша зброя бойовиків неодноразово працювала в напрямку Лобачевого, Трьохізбенки, Лопаскиного, Оріхового, Кримського, Новозванівки.
Під ворожі обстріли, зокрема мінометні, також потрапили Сизе, Причепилівка, Станиця Луганська, Попасна.
Вже сьогодні, 23 лютого, російсько-окупаційні війська застосували "Гради", артилерію та міномети у напрямку Новотошківського, артилерію – у напрямку Золотого та Попасної.
Ситуація на Донбасі 22 лютого
За минулу добу на Донбасі з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 96 обстрілів, 81 з яких – із застосуванням важкого озброєння.
Втрати ЗСУ:
- Один український військовослужбовець отримав осколкові поранення, несумісні з життям.
- Один військовослужбовець отримав поранення та перебуває у лікувальному закладі.
- П’ять військовослужбовців отримали бойове травмування.
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