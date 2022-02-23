У Зеленського назвали три міста, яким загрожує вторгнення РФ — ЗМІ

Російська Федерація не планує зупинятися на Донбасі та може піти на подальший наступ територією України.
Про це повідомляє "Українська правда".
Деталі
"Спочатку доповідали силовики, які говорили про актуальну безпекову ситуацію, а також ділилися можливими прогнозами подій. Українська розвідка має дані, що ніби Росія не планує зупинятися на Донбасі та хоче продовжувати військову ескалацію далі. Передусім, у зоні ризику перебувають Харків, Херсон та Київ, як сказали представники розвідки", — йдеться в повідомленні.
Як пише видання, на нараді в Офісі президента за участі керівництва Верховної Ради та фракцій пролунала нібито інформація про ймовірне погіршення безпекової ситуації на Донбасі в найближчих два дні.
Далі по темі
Учасники зустрічі також обговорили запровадження надзвичайного стану в прикордонних з РФ областях. За даними ЗМІ, остаточне рішення вирішили ухвалити за підсумками подій ночі проти 23 лютого в районі проведення ООС.
Визнання "ЛДНР" Росією
- 21 лютого президент Росії Володимир Путін підписав указ про визнання "ЛДНР". Також він попросив Федеральні збори ратифікувати документи про визнання "ЛДНР".
- Після цього Путін доручив Міністерству оборони РФ забезпечити "підтримання миру" в окупованих районах українського Донбасу силами регулярної армії.
- 22 лютого "депутат" так званої "народної ради" самопроголошеної "ДНР" Владислав Бердичевський заявив, що військові Росії вже перетнули кордон "ДНР" та "ЛНР".
- Також 22 лютого Держдума Росії одноголосно ратифікувала внесені президентом РФ Володимиром Путіним договори про дружбу, співпрацю та взаємну допомогу з "ДНР" та "ЛНР".