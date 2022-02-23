У Зеленского назвали три города, которым грозит вторжение РФ — СМИ

Путин может пойти в наступление на другие территории Украины

Разведка назвала Зеленскому три города, на которые Путин может пойти с наступлением/Фото: коллаж: "Сегодня"

Российская Федерация не планирует останавливаться на Донбассе и может пойти на дальнейшее наступление по территории Украины.

Про это сообщает "Украинская правда".

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"Сначала докладывали силовики, которые говорили об актуальной ситуации с безопасностью, а также делились возможными прогнозами событий. Украинская разведка имеет данные, что якобы Россия не планирует останавливаться на Донбассе и хочет продолжать военную эскалацию дальше. Прежде всего, в зоне риска находятся Харьков, Херсон и Киев, как сказали представители разведки", — говорится в сообщении.

Как пишет издание, на совещании в Офисе президента с участием руководства Верховной Рады и фракций прозвучала якобы информация о вероятном ухудшении ситуации в Донбассе в ближайшие два дня.

Участники встречи также обсудили введение чрезвычайного положения в приграничных с РФ областях. По данным СМИ, окончательное решение решили принять по итогам событий в ночь на 23 февраля в районе проведения ООС.

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