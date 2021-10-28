Бойовики обстріляли Трьохізбенку на Донбасі, зруйновані будинки (фото)

Бойовики обстріляли село на Донбасі. / Фото: Колаж: Сьогодні
На Донбасі бойовики обстріляли мирних жителів Трьохізбенки. В результаті багато будинків зруйновано та знеструмлено.
Про це повідомляє прес-служба Луганської ОДА.
Внаслідок артилерійських обстрілів бойовиків у Трьохізбенці пошкоджено житлові та нежитлові будівлі по Степовому провулку. Загалом випустили близько 20 снарядів.
Будинки зруйновані і без світла
Внаслідок обстрілів постраждали п'ять житлових будинків – зокрема, розбито вікна, пошкоджено покрівлю, стіни. Наслідки прямого влучення снаряда – руйнування гаража.
Крім того, бойовики потрапляли в лінію електромережі, внаслідок чого знеструмлено вулиці – без світла залишилося 235 житлових будинків. Обстріл стався вчора увечері.
Бойовики обстріляли цивільних. Фото: Луганська ОДА
Не перший обстріл цивільних
За останні два місяці бойовики вдруге випустили снаряди по селу Трьохізбенка.
Крім того, вранці 26 жовтня обстріляли з мінометів селище Гранітне Волноваського району. Вони пошкодили шість житлових будинків. Постраждалих серед цивільного населення не було.
У прокуратурі Донецької області розпочали розслідування та відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Ситуація на Донбасі
Минулої доби, 27 жовтня, з боку бойовиків зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню, у тому числі три із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Один український військовий загинув.
Станом на 7 годину ранку, 28 жовтня, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.
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