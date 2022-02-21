Бойовики продовжують стріляти, а Путін та Байден проведуть саміт з безпеки — головні новини за ніч

Бойовики здійснили чергову провокацію, а Байден та Путін проведуть саміт з безпеки/Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS, колаж: "Сьогодні"

Сайт "Сьогодні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Російські бойовики відкрили вогонь по Луганську

Бойовики вдарили з важкого озброєння по Луганську. Чергову провокацію російські найманці скоїли 20 лютого близько 21.00 з метою звинувачення українських військових.

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Окупанти намагаються звинуватити в обстрілі українську сторону/Фото: колаж: "Сьогодні"

Путін і Байден прийняли пропозицію Макрона щодо проведення саміту з питань безпеки

Президент Франції Емманюель Макрон запропонував провести саміт з безпеки між президентами Росії та США. Путін та Байден погодилися на це.

Байден та Путін проведуть саміт/Фото: REUTERS/Tom Brenner, колаж: "Сьогодні"

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Росія на порозі вторгнення в Україну — Блінкен

Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що Росія перебуває на порозі вторгнення в Україну. На це вказують усі ознаки. Держсекретар пообіцяв, що Вашингтон до останнього моменту використатиме всі можливості, щоб зрозуміти, чи можна переконати Москву за допомогою дипломатії.

Блінкен вважає, що РФ готова до вторгнення в Україну/Фото: REUTERS/Alex Edelman, колаж: "Сьогодні"