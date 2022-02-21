Боевики продолжают стрелять, а Путин и Байден проведут саммит по безопасности — главные новости за ночь

Боевики совершили очередную провокацию, а Байден и Путин проведут саммит по безопасности/Фото: Alexander Zemlianichenko/REUTERS, коллаж: "Сегодня"

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Российские боевики открыли огонь по Луганску

Боевики ударили из тяжелого вооружения по Луганску. Очередную провокацию российские наемники совершили 20 февраля около 21:00 с целью обвинения украинских военных.

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Оккупанты пытаются обвинить в обстрелах украинскую сторону/Фото: коллаж: "Сегодня"

Путин и Байден приняли предложение Макрона о проведении саммита по вопросам безопасности

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил провести саммит по безопасности между президентами России и США. Путин и Байден согласились на это.

Байден и Путин проведут саммит/Фото: REUTERS/Tom Brenner, коллаж: "Сегодня"

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Россия на пороге вторжения в Украину — Блинкен

Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что Россия находится на пороге вторжения в Украину. На это указывают все признаки. Госсекретарь пообещал, что Вашингтон до последнего момента будет использовать все возможности, чтобы понять, можно ли убедить Москву с помощью дипломатии.

Блинкен считает, что РФ готова к вторжению в Украину/Фото: REUTERS/Alex Edelman, коллаж: "Сегодня"